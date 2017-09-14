RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15721157221572315724>
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 13:09

  Banderlog написав:
  M-Audio написав:А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Вчора вирубали депо в гребінці...
Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.

є ризики знищення енергосистеми. от тільки цікаво, чого ти так зловтішаєшся?..

по Трампу - ось зовсім не так. кваліфікацію деяких призначенців Трампа ми вже побачили. так головна компетентність - особиста відданість ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 13:17

  Banderlog написав:
  M-Audio написав:А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Але до чого тут МАГАТЕ?
M-Audio
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 23.03.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 13:21

  M-Audio написав:
  Banderlog написав:
  M-Audio написав:А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати [b]підстанції навколо атомної генерації[/b]. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Але до чого тут МАГАТЕ?

такі дії створюють загрозу аварії на АЕС.

треба рухатися всіма офіційними шляхами. Раша за потребами завжди ховається ха формалізмом.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 13:31

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.

О, як засмерділо кацапськими скрєпами. :D Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна :lol:


чи вагітна?
prodigy
 
Повідомлень: 12810
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 13:35

  M-Audio написав:
  Banderlog написав:
  M-Audio написав:А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Але до чого тут МАГАТЕ?


основна робота магате - це легалізація злочинів 3,14***
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6341
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 13:42

  Banderlog написав: вона зараз бєрємєнна :lol:



Тебе на Пасху пускали додому щоб ти на лижі став, а ти що накоїв? :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17100
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 14:37

  Shaman написав:
вагітність це чудово, але вагітність це норма - оце ти загнув. це ти з африканського світу взяв? :lol:

ніякого чуда втім нема)
потом розкажу як то робиться) думаю проблема в тім, що ти іспользуєш не ті технологічні отвєрстія :lol:
добре, варіант норми)
для здорової молодої жінки проблем з цим нема.
якраз в африканському світі проблем більше. В нас, порівняно з ними, медицина рішає багато.

  Hotab написав:Тебе на Пасху пускали додому щоб ти на лижі став, а ти що накоїв? :lol:

а най не буркає старшим по званію! Бєрємєнні вони тихіші :lol:
Ні то не на Великдень.)
  trololo написав:
  Banderlog написав:В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.


Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.

але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема

фламінго це не балістика. І про серійні обстріли по росії щось не чути.
Так обіцяного презедентом блекауту в москві нам не діждатись. А вони таки вирубають і електропостачання і жд транспорт.
«Інтерсіті» з Києва до Харкова замість 5 годин їхав майже 12 (!) — росія продовжує паралізовувати транспортну систему в Україні https://t.me/voynareal/125467
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 14:51

На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті - Писікот, Шаман.
UA
 
Повідомлень: 9867
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:такі дії створюють загрозу аварії на АЕС.

треба рухатися всіма офіційними шляхами. Раша за потребами завжди ховається ха формалізмом.
Один з шляхів -бити по їх підстанціях АЕС, та сама Курська
З повідомленням через неофіційні джерела що в цю гру можна грати вдвох.

це якщо відповідаси симетрично
якщо а-симетрично
то бити по нафто-газо-проводам які йдуть в Білорусь і через нас в Угорщину ( також з неофіційними заявами Лукашенку і Орбану)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27290
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:15

Banderlog

Ні то не на Великдень.)


Де ти, а де вона.
Нам тут в тилу краще знати 😅
Hotab
 
Повідомлень: 17100
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 15721157221572315724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 150242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 343727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1034550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.