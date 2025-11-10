Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Наші люди повідомляють про плани Канади щодо подальшого прийому емігрантів - в тому числі про плани надання українцям, які вже в Канаді, Виду на прожиття (PR) та дозволів на роботу та навчання.



Загальна кількість нових PR у наступному році майже не змінилась; значно збільшиться кількість провінційних номінацій, зменшення кількості PR по гуманітарній програмі та інших «спеціальних» програмах (в тому числі, по програмі возз’єднання сімей для українців); для Express Entry: знання французької мови набуває все більшої ваги. Є натяк на якісь особливі спрощені умови отримання PR для власників дозволів на роботу, але тільки для 33,000 працівників.



Заплановано суттєве зменшення нових дозволів на роботу: 367,000 (2025)→ 230,000 (2026),

Цікаво як легко Канада роздає Permanent residence, хоча я дивився статистику міграції в канаду насеення -цифри вражають - за останні роки мільони. осіб!

2022 38,950,000 +1.9%

2023 40,049,000 +2.8%

2024 41,262,000 +3.0%

Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.

Просто платить арендную плату как-то гуманнее. Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.Просто платить арендную плату как-то гуманнее. За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в США

Орендна плата ж зростає постійно.

Єдине, що в США є певний захист орендарів, тому для тих хто довго орендує зростає набагато повільніше, але все одно зростає За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в СШАОрендна плата ж зростає постійно.Єдине, що в США є певний захист орендарів, тому для тих хто довго орендує зростає набагато повільніше, але все одно зростає Faceless

На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.

Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.



Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.

Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»

Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять), Шикарна теорія.На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),

А хіба у Вас нема знайомих які купили хрущик в Києві за 200 000€ в 2008 році, і не змогли його виплачувати і продали за 45 000€? Думаю в кожного є такі знайомі. Так ще це не теорія.

Є знайомі хто купив в 2008, після девальвації перевів в гривню і виплатив. А щоб прям продали якось ні

