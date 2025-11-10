Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наші люди повідомляють про плани Канади щодо подальшого прийому емігрантів - в тому числі про плани надання українцям, які вже в Канаді, Виду на прожиття (PR) та дозволів на роботу та навчання.
Загальна кількість нових PR у наступному році майже не змінилась; значно збільшиться кількість провінційних номінацій, зменшення кількості PR по гуманітарній програмі та інших «спеціальних» програмах (в тому числі, по програмі возз’єднання сімей для українців); для Express Entry: знання французької мови набуває все більшої ваги. Є натяк на якісь особливі спрощені умови отримання PR для власників дозволів на роботу, але тільки для 33,000 працівників.
Заплановано суттєве зменшення нових дозволів на роботу: 367,000 (2025)→ 230,000 (2026), і дозволів на навчання: 305,900 (2025) → 155,000 (2026).
Цікаво як легко Канада роздає Permanent residence, хоча я дивився статистику міграції в канаду насеення -цифри вражають - за останні роки мільони. осіб! https://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_Canada 2022 38,950,000 +1.9% 2023 40,049,000 +2.8% 2024 41,262,000 +3.0% 2025 41,652,000 +0.9%
Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку. Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в США Орендна плата ж зростає постійно. Єдине, що в США є певний захист орендарів, тому для тих хто довго орендує зростає набагато повільніше, але все одно зростає
akurt написав:Шикарна теорія. На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було. Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.
Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше. Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!» Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),
А хіба у Вас нема знайомих які купили хрущик в Києві за 200 000€ в 2008 році, і не змогли його виплачувати і продали за 45 000€? Думаю в кожного є такі знайомі. Так ще це не теорія.
Є знайомі хто купив в 2008, після девальвації перевів в гривню і виплатив. А щоб прям продали якось ні