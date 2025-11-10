RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Банки багато на чому можуть заробити, але це не означає, що конкретна іпотека стає невигідною для споживача. Бо тіло кредиту за 20 років знецінюється, розмір щомісячного платежу відповідно теж знижується відносно доходів.

Твою пластинку заїло, за 20 років ти виплатиш 2,5-3 тіла. Толку що саме тіло трохи знецінеться? Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк, ти напевно виріш що і казино можна переграти? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:10

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Банки багато на чому можуть заробити, але це не означає, що конкретна іпотека стає невигідною для споживача. Бо тіло кредиту за 20 років знецінюється, розмір щомісячного платежу відповідно теж знижується відносно доходів.

Твою пластинку заїло, за 20 років ти виплатиш 2,5-3 тіла. Толку що саме тіло трохи знецінеться? Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк, ти напевно виріш що і казино можна переграти? :mrgreen:
Пане аудиторе, чули, є така штука, калькулятор називається. Освойте, вам ще згодиться в житті
Заодно порівняєте з тим, скільки вартостей нерухомості віддасте за 20 років орендодавцю
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:33

  Faceless написав:
M-Audio написав:
  akurt написав:50-річних іпотечних кредитів

Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.
Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
За 20 років тіло кредиту знецінюється в рази навіть в доларах в США
Орендна плата ж зростає постійно.
Єдине, що в США є певний захист орендарів, тому для тих хто довго орендує зростає набагато повільніше, але все одно зростає

Згідно з тим, що мені розказують наші люди, обидві думки та методи життя в США мають право на існування та існують весь час: і оренда вважається вигідною справою, і купівля.

Почну з останньої тези про зростання орендної плати: так, зростає.
Якщо не бути досить точним, то якщо орендували житло за 3 500$ на місяць, то сучасна оренда поета море становити 3800$.
Інтервал часу: 5-8 років. Знаю кумедний випадок, як повезло нашій українській родині: їм на узгодження і електронний підпис надіслали Договір оренди із сумою в 3350$. В Договорі прописано багато важливих речей.
Фірма солідна і будинок пристойний, читачі Договору - розумні. Читали уважно (як ми всі знаємо, не завжди люди уважно читають договір).
Так ось: прочитали все уважно та помітили, що в Договорі немає пункта, який би дозволяв орендодавцю ПІДВИЩУВАТИ/ЗМІНЮВАТИ орендну плату. Якось він чи зник, чи забули. Погодилися та підписали.
Коли приходив черговий рік, орендодавець надсилав повідомлення про зміну орендної плати, на яке наші люди скромно без зайвих слів відповідали, що пропозиція не відповідає договору і тому її відхилено.
Орендодавець «ковтав» такого ляпаса здається 5 років…. Потім провели перемовини вісі-в-вічі - визнали свою помилку та підписали нову угоду. І таке буває…

На відміну від України в США орендують або купують житло там, де є робота. Це принципова різниця. В Україні шукають роботу там, де є житло і рідко коли погоджуються переїжджати наприклад з Тернополя в Київ, як вчора розказав пан Притула, який обіцяв до середи здивувати всіх новим місцем проживання.

Я якось грубо порахував, скільки грошей витратила одна родина з наших на оренду житла за останні 10 років.
Я періодично чув від них, які платежі. Щоби не рахувати дуже точно, виходило в середньому 3300$ на місяць.
Тоді маємо: 10*12*3300=396 000 $.
Правда, жахлива сума?
Але найдешевше житло там коштує 3 960 000$.

Хто тут виграв, хто програв?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:44

  BIGor написав:Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк

А зачем переигрывать банк?
Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win.
Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше.
Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить.
Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁
