BIGor написав:Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк
А зачем переигрывать банк? Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win. Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше. Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить. Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁
Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку.
BIGor написав:Твою пластинку заїло, за 20 років ти виплатиш 2,5-3 тіла. Толку що саме тіло трохи знецінеться? Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк, ти напевно виріш що і казино можна переграти?
При 6% сума переплати за кредитом за 25 років буде трохи меншою за оренду такого житла за ці роки (при умові, що вона буде незмінною усі ці роки, що, звісно, немоливе). При 4% переплата становитиме лише 60% від оренди за 25 років. Переграти банк, щоб при цьому виплатити іпотечну квартиру лендлордові - дуже розумно!
Звідки взяли 6%? США? Я рахував на початку року, по Польщі виходило що за 25 років віддаєш замість суми 1 квартири 2,5 квартир. Ну очевидно що тут переграємо банк І чогось всі местечкові аналітики/фінансисти забувають і про маржу банків (в Польщі зараз 1,8-2%) і страховки (життя, квартири) + ще за всілякі ракунки, переоцінювання і всю іншу лабуду.
Так а за оренду скільки віддасте за 25 років? Он той же бомбер показує від 1320 злотих за однушку в 2018 оренда зросла до 2300 в 2025. +74% менше ніж за сім років.
Наші люди повідомляють про плани Канади щодо подальшого прийому емігрантів - в тому числі про плани надання українцям, які вже в Канаді, Виду на прожиття (PR) та дозволів на роботу та навчання.
Загальна кількість нових PR у наступному році майже не змінилась; значно збільшиться кількість провінційних номінацій, зменшення кількості PR по гуманітарній програмі та інших «спеціальних» програмах (в тому числі, по програмі возз’єднання сімей для українців); для Express Entry: знання французької мови набуває все більшої ваги. Є натяк на якісь особливі спрощені умови отримання PR для власників дозволів на роботу, але тільки для 33,000 працівників.
Заплановано суттєве зменшення нових дозволів на роботу: 367,000 (2025)→ 230,000 (2026), і дозволів на навчання: 305,900 (2025) → 155,000 (2026).
Цікаво як легко Канада роздає Permanent residence, хоча я дивився статистику міграції в канаду насеення -цифри вражають - за останні роки мільони. осіб! https://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_Canada 2022 38,950,000 +1.9% 2023 40,049,000 +2.8% 2024 41,262,000 +3.0% 2025 41,652,000 +0.9%
Когда я начинал смотреть на Канаду, там было что-то около 30 млн. Красивая динамика. У Украины из 52 млн остальсь ...млн 30 еще до большой войны. Одно но, набирает обороты кризис безработицы. Что с этими миллионами делать?
