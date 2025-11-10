|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 18:12
А мені ще ось що цікаво на іпотечну тему:
Я правильно розумію, що коли банк укладає договір іпотеки, то він не розраховує на те, що саме цей позичальник виплатить і закриє цей договір? Бо 30 років іпотеки означає, що позичальник не повинен бути старшим ніж 35-40 років. Невже ніхто у старшому віці іпотеку у розвинутих країнах не оформлює?
Але якщо банк укладає такий договір із розрахунку "взагалі", маючи на увазі, що виплачена або переоформлена вона врешті-решт буде не позичальником за договором, а кимось іншим, то чи не є це укладанням договору із заздалегідь усвідомленням того, що він не буде виконаний?
І ще момент: якщо, наприклад, позичальник років 15 сплачував іпотеку, а потім помер виплативши, скажімо, 30% боргу, то чи отримує банк право на 70% будинку від його поточної вартості? Чи всеж-таки будинок весь переходить у право власності до нащадків, але за умови якимось чином сплатити решту боргу?
M-Audio
Повідомлень: 3495
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 645 раз.
- Подякували: 514 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 18:16
BIGor написав: Faceless написав:
Але головне банку назло, так
Дурне порівняння, якщо зекономлені гроші були б вкладені 20 років тому в акції Нвідіа чи Амазона то що?
Зекономлені на чому? Вони ж всі підуть на оренду:)
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36921
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8265 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 18:20
загалом, розраховує. Проте є різні варіанти. Борги можна успадкувати. Іпотеку можна переуступити.
І ні, це не означає, що договір не буде виконаний - адже якщо він не списаний за рахунок резервів, залишок боргу повернуто, то все згідно договору.
Банк (іпотекотримач) має право не на будинок, а на гроші, що винен позичальник, під заставу цього будинку. Будинок одразу переходить у вашу власність при оформленні іпотеки, ви одразу маєте всі права власності, просто є обтяження у вигляді іпотеки. В разі чого, застава продається щоб погасити заборгованість, але у банку ніколи немає права на будинок як такий
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36921
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8265 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 18:29
В договоре все прописано ) Там 30 страниц мелким шрифтом. В Испании по умолчанию выдается из расчета "до старости" (условно 70 лет). Ну там +/- пару лет не критично, но в целом в 50 лет скорей всего больше чем на 20 лет не дадут. В 60 лет теоритически могут дать на 15 лет, но это уже как повезет.
В договоре ипотеки почти везде фигурирует просто сумма долга, как будто ты обычный кредит берешь. И который должен выплатить. Ну или твои дети, банку я думаю на самом деле пофиг. А дом упоминается только в том контексте что если ты перестаешь платить, то банк имеет право отсудить его, продать, забрать свою часть, и отдать тебе разницу.
Тоесть это не так что перестал платить и дом забрали. Банк его продаст по +/- рыночной цене которая будет на момент продажи, заберет ровно ту сумму что ты не доплатил, а все что будет сверху он обязан тебе вернуть.
Впринципе некоторые сами так и делают не доводя до судов - если не тянут ипотеку или просто хотят переехать куда-то, то продают дом, отдают банку остаток суммы, а на сдачу покупают что-то попроще. Ничего страшного в этом нет.
slonomag
Повідомлень: 723
З нами з: 23.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 189 раз.
