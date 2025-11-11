Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.

Сан Хуан? Там шось москалів дохалєри було, як і в Торєв`єха з Картахеною.

Саме цікаве шо там було- пляж. Жовтень ще доволі спекотно було, уявляю шо там влітку.

Саме Аліканте не сподобалось, купа народу, кафешки переповнені, туристи, купа дєвачєк не важкої поведінки в районі порту.

В метро не був, їздив машиною. Дизель дешевий, парковки місця всюди були.

Фіники всюди ростуть, під ногами валяються, схоже вони нікому не цікаві.

Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них?

Бо в монтінегро згідно дорожньої карти вступу до ЄС зараз кацапи виють як гієни, влада закручує гайки іноземцям, там багато чого в проєкті закону, від скасування ВНЖ по фіктивним фірмам - нульовкам, до мін вартості 200к євро для нерухомості, щоб отримати ВНЖ.

І вже коцабчики валізки підскладають.. А що ж гешпанія?





те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.





Ага, я тут погуглил эту цифру

Медианная зарплата в Испании на 2025 год составляет около €1800 брутто в месяц и в принципе всё встало на свои места. Вот этот ваш выпускник ВУЗа с 3-4 годами опыта (успешного, а не в мак сразу после получения диплома) -- он и есть та самая дойная корова с доходами чуть выше среднего, которого и "окучивают" банкиры. Вот эта разница между 1800 брутто и 2200 нетто и есть то самое, что банкирам спать не даёт по ночам, потому что они точно уверены, что они на эти "излишки" имеют полное право.

Просто в Штатах все эти цифры выше, но принцип тот же.



Ну или как вариант, двое должны работать на 1800 брутто.

