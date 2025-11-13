Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3040304130423043 Додано: Чет 13 лис, 2025 07:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: чувак из видео покупает финансово проблемную недвигу с существующим мортгиджем и сдает. В этом случае, математика работает намного веселее.

А чем это принципиально отличается от того, чтобы внести платёж не 20%, а 60%, и кредит взять не на 30 лет, а на 10? По-моему, с финансовой точки зрения, ничем. Или жадные банкиры не дают такое провернуть? Но тогда они бы препятствовали и выкупу долга.



News from USA



Або "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок"

На цій гілці ми наводили конкретні цифри найбільш вдалих та найбільш перспективних інвестицій - це інвестиції в освіту дітей.

Ми наводили цифри які показують, що витрати на навчання в університеті в США не перевищують ціну бабушатника біля метро "Лісова".

Або в 2 рази менше, ніж зараз просять за квартиру в одному з "елітних" комплексів в Миколаєві - там просять в наші дні 375 000 доларів за квартиру на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинка.

Ну а як вам така новина:



"Президент Дональд Трамп у понеділок захистив план своєї адміністрації видати 600 000 віз китайським студентам, що викликало критику з боку консервативних кіл.

Трамп стверджував, що іноземні студенти , особливо з Китаю, життєво важливі для підтримки фінансової стабільності університетів США, додавши, що скорочення кількості китайських студентів вдвічі паралізує систему."

“We take in trillions of dollars from students. You know, the students pay more than double when they come in from foreign countries. I want to see our school system thrive,” he said.



Виходить що китайці готові проміняти бабушатник біля метро "Лісова" - на майбутнє... akurt

Виходить що китайці готові проміняти бабушатник біля метро "Лісова" - на майбутнє...

Китайцы мудрые. Вместо того, чтобы воевать, как дикари, они захватывают мир, постепенно его заселяя 😁

