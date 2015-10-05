Уникальный инцидент, который стал легендой криптозоологии, произошел, по словам бельгийского пилота Реми Ван Льерде, в 1959 году над тропическими лесами Конго. Пилот утверждал, что видел змею длиной около 15 метров, которая поднялась из подлеска и едва не достала его вертолет.
"Она подняла голову на три метра и, казалось, оценивала вертолет как добычу. Если бы я был в ее зоне действия - оно бы ударило", - рассказал Ван Льерде.
По его словам, существо имело зеленовато-коричневое тело, голову "размером с лошадь" и челюсть настолько широкую, что "легко могло бы проглотить человека".
На щастя не бачив. Але відверто кажучи я вже давненько на був на ГМВ. Від цивільної авіації в місіях ООН в Африці вимагають ходити достатньо високо , щоб різноманітні ребали не поцілили. Тому лише загальні пейзажі, без представників фауни. Зате в кемпі півтора метрові варани бігають (живуть прямо під підлогою будинку) , ну і змії ясна справа. Про пернатих і казати нема чого, марабу, хижаки різноманітні , будь що. Долина білого Нілу, болота на десятки кілометрів навколо.
брехня або маячня того пілота (під впливом заборонених речовин)
був в Конго багато раз, в обох коли судно пливе річкою Конго можна побачити крокодилів на березі, різних птахів, інколи мавп
почитай про річку, одна з найбільших на планеті
Река Конго занимает 1-е место в мире по глубине, достигая 220-250 метров. Она также является самой полноводной рекой Африки и занимает 2-е место в мире по полноводности (после Амазонки). По длине Конго является второй в Африке после Нила (около 4700 км).
ЛАД написав:Hotab Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ?
Так-так.. практикує лише армія (як колись в ДР Конго, так і АТО/ООС і потім широкомасштабне). Доволі напружені польоти . По документам клисифікуються 0-200 метрів, в реальності починаючи з 3-5 метрів і до 50м. Вище - вже страшно і небезпечно в районах підконтрольних ППО