Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:22

Еміграція, заробітчанство

News from USA

"Ця жахлива, жахлива, жахлива іпотека..."
(варіант назви сценарію другої частини відомого фільму
"Цей божевільний, божевільний, божевільний світ...")

Гадаю, коли учасники форуму начиталися жахів про монстра з кривавим зубами під назвою "іпотека", коли наслухалися стогін людей, які помирають, не маючи даху над головою, коли всі їх гаманці вже перемацали жадібні товстуни-банкіри, витягуючи останню гривню, тобто останній цент та останню 100 доларову купюру без синьої смужки, а ще - не дай Боже видно тріщинку на згині купюри або мікроскопічну - не дай Боже! - пляму), вже можна підвести рисочку під спробами умовити громадян - і не тільки громадян США, а й емігрантів, НЕ жити по-людськи, купуючи житло в іпотеку на 30 років.

РЕАЛЬНІ ЦИФРИ.
НЕ дам реальну - а тільки приблизну - локацію, хоча маю точну - ви розумієте - приватна інформація про реальних людей. Не дам фото - хоча маю фото всіх приміщень.

1. Суб"єкт: подружжя чоловік та жінка. 30+ років. Мешкають в США вже 3 роки. Працюють. За фахом. Орієнтир зарплатні чоловіка 60 000$+, скільки заробляє жінка не питав - питання не скромне, але не думаю, що більше.
2. Спосіб життя до 25 липня 2025 року: оренда квартири в дуже пристойному ЖК - 2 bedroom - за 1350 (запам"ятайте цифру) на місяць.
3. Саме 25 липня 2025 року взяли в іпотеку окремий житловий будинок.
Площа будинка: 1390 кв. футів (близько 125 кв. м). Дані з сайту: 3 bd (три спальні) 2 br (2 санвузла).
Підлога - ламінат або натуральне дерево (дивлюсь на фото - в мене 10 фото). Камін. Вихід на другий поверх, там в кімнаті також є камін.
Стіни - фарбування в світло-сірий колір. Оздоблення - білий колір.
Пральна машина та машина для сушки білизни. Меблі санвузлів - натуральне дероево + морілка+лак.
З тильного боку 1-го поверху будинка - вихід на відкрите патіо, з другого поверху - вихід на балкон (натуральне дерево під лак) розмірами по патіо першого поверху (одночасно грає роль навісу). Невеличкий газон. Загальна площа ділянки близько 5 соток.
В будинку є вбудований гараж.
За американською традицією з фасаду немає ніяких парканів - а збоку та ззаду - сітчастий паркан.
Локація: (не хочу розкривати приватну інформацію) чисто для орієнтиру: штат Iowa.
Приблизно 3 години на авто від Чикаго на захід.
https://maps.app.goo.gl/cUuXKsE4YEGJ4LwL9
Ринкова ціна будинка: $241,000
4. Про ціну - дані з сайту продажів:
Estimated sale price $235,000 – $285,000. Вторинний ринок. Нові аналогічні $300,000 – $350,000.
Sell confidently with a local market expert.
5. Перший внесок 20% - $48 200 (Примітка: погодьтеся, рідко в якого емігранта в кишені немає такоє суми, а якщо людина живе та праціює в США - так точно є).
6. Податок на нерухомість (важко повірити, але в США люди платять податки): $3,292 на рік.
7. Виплата по іпотеці: (нервовим прохання не дивитися та заплющити очі).

Заплющили?
...ну тоді ОК:
$1,600 в ці гроші входить: податок+страховка+виплата за іпотекою.

Для порівняння: платили за орендоване житло $1,350.
Плани поверхів:
Зображення
Питяння є? - Питань нема! (с)
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:20

Не берусь судить об американской ипотеке, но я недавно приводил цитату на другой ветке о ситуации в США.
Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.

По данным исследования Национальной ассоциации риелторов, проведённого с июля 2024 года по июнь 2024 года, возраст, в котором люди приобретают свой первый дом, стремительно растёт с 2021 года, когда медиана составляла 33 года. В 1981 году, когда исследование впервые проводилось, медиана составляла 29 лет.
........
NAR предупредил, что потеря десятилетнего владения недвижимостью может обойтись американцам примерно в 150 000 долларов в качестве основного капитала при покупке типичного жилья начального уровня. Медианная цена существующего жилья в настоящее время составляет 415 200 долларов , что более чем на 50% больше, чем в 2019 году. В то же время ставки по ипотеке примерно вдвое выше, чем в конце 2021 года.
........
За последний год доля покупателей, впервые приобретающих жилье, составила 21% рынка, что является самым низким показателем с тех пор, как NAR начал собирать такие данные в 1981 году, и составляет примерно половину от нормы до 2008 года.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 18:09

Ну про «стремительный рост» явне перебільшення.
На днях було оприлюднено, що середня ціна окремого двоповерхового будинка з двома гаражами в США складає приблизно 420 000$ (цифра по памʼяті, можливо трохи помиляюсь). І ця середня ціна за рік на скільки я памʼятаю, або не змінилася, або збільшилася десь на 0,6%.
Більше того: реально цікаві ролики веде пан Роман - колишній одесит - я давав вище посилання.
Він розказує та показує все, як є.

Ось там в нього останній ролик цікавий, бо трохи я обізнаний в тому: в квітні 2024 року я відвідував штати Каліфорнія, Північна Кароліна та Південна Кароліна на запрошення нашої діаспори.
Мацали руками як орендну нерухомість (1-bedroom досить непогані за 1200…1400$), так і приватні будинки під замовлення.
Я особисто приймав участь у перемовинах наших, сидів поруч з монітором менеджера з продажів: тоді виходили на цифру за будинок з земельною ділянкою в 8 соток в гарній локації та все «під ключ» в 307 000$. Можна було і дешевше (десь 285 000$), але наші люди вносили досить суттєві зміни в стандартний проєкт і замовляли додаткові опції.
Ну ось, а зараз він показує майже в тій самій локації будинки навіть трохи кращі (повноцінний другий поверх) і вже за ціною в 285 000$.
Такий ось «стремительный рост»…

Я не ставлю під сумнів дані, наведені в статті вище, але здається у порівнянні з 2019 роком все і всюди зросло вдвічі. Просто долар «вже не той»…
Навіть на дотик…
