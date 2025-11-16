Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from USA



"Ця жахлива, жахлива, жахлива іпотека..."

(варіант назви сценарію другої частини відомого фільму

"Цей божевільний, божевільний, божевільний світ...")



Гадаю, коли учасники форуму начиталися жахів про монстра з кривавим зубами під назвою "іпотека", коли наслухалися стогін людей, які помирають, не маючи даху над головою, коли всі їх гаманці вже перемацали жадібні товстуни-банкіри, витягуючи останню гривню, тобто останній цент та останню 100 доларову купюру без синьої смужки, а ще - не дай Боже видно тріщинку на згині купюри або мікроскопічну - не дай Боже! - пляму), вже можна підвести рисочку під спробами умовити громадян - і не тільки громадян США, а й емігрантів, НЕ жити по-людськи, купуючи житло в іпотеку на 30 років.



РЕАЛЬНІ ЦИФРИ.

НЕ дам реальну - а тільки приблизну - локацію, хоча маю точну - ви розумієте - приватна інформація про реальних людей. Не дам фото - хоча маю фото всіх приміщень.



1. Суб"єкт: подружжя чоловік та жінка. 30+ років. Мешкають в США вже 3 роки. Працюють. За фахом. Орієнтир зарплатні чоловіка 60 000$+, скільки заробляє жінка не питав - питання не скромне, але не думаю, що більше.

2. Спосіб життя до 25 липня 2025 року: оренда квартири в дуже пристойному ЖК - 2 bedroom - за 1350 (запам"ятайте цифру) на місяць.

3. Саме 25 липня 2025 року взяли в іпотеку окремий житловий будинок.

Площа будинка: 1390 кв. футів (близько 125 кв. м). Дані з сайту: 3 bd (три спальні) 2 br (2 санвузла).

Підлога - ламінат або натуральне дерево (дивлюсь на фото - в мене 10 фото). Камін. Вихід на другий поверх, там в кімнаті також є камін.

Стіни - фарбування в світло-сірий колір. Оздоблення - білий колір.

Пральна машина та машина для сушки білизни. Меблі санвузлів - натуральне дероево + морілка+лак.

З тильного боку 1-го поверху будинка - вихід на відкрите патіо, з другого поверху - вихід на балкон (натуральне дерево під лак) розмірами по патіо першого поверху (одночасно грає роль навісу). Невеличкий газон. Загальна площа ділянки близько 5 соток.

В будинку є вбудований гараж.

За американською традицією з фасаду немає ніяких парканів - а збоку та ззаду - сітчастий паркан.

Локація: (не хочу розкривати приватну інформацію) чисто для орієнтиру: штат Iowa.

Приблизно 3 години на авто від Чикаго на захід.

https://maps.app.goo.gl/cUuXKsE4YEGJ4LwL9

Ринкова ціна будинка: $241,000

4. Про ціну - дані з сайту продажів:

Estimated sale price $235,000 – $285,000. Вторинний ринок. Нові аналогічні $300,000 – $350,000.

Sell confidently with a local market expert.

5. Перший внесок 20% - $48 200 (Примітка: погодьтеся, рідко в якого емігранта в кишені немає такоє суми, а якщо людина живе та праціює в США - так точно є).

6. Податок на нерухомість (важко повірити, але в США люди платять податки): $3,292 на рік.

7. Виплата по іпотеці: (нервовим прохання не дивитися та заплющити очі).



Заплющили?

...ну тоді ОК:

$1,600 в ці гроші входить: податок+страховка+виплата за іпотекою.



Для порівняння: платили за орендоване житло $1,350.

Плани поверхів:



Повідомлень: 11526 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4065 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 17:20 Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.



По данным исследования Национальной ассоциации риелторов, проведённого с июля 2024 года по июнь 2024 года, возраст, в котором люди приобретают свой первый дом, стремительно растёт с 2021 года, когда медиана составляла 33 года. В 1981 году, когда исследование впервые проводилось, медиана составляла 29 лет.

........

NAR предупредил, что потеря десятилетнего владения недвижимостью может обойтись американцам примерно в 150 000 долларов в качестве основного капитала при покупке типичного жилья начального уровня. Медианная цена существующего жилья в настоящее время составляет 415 200 долларов , что более чем на 50% больше, чем в 2019 году. В то же время ставки по ипотеке примерно вдвое выше, чем в конце 2021 года.

........

Колі з NY на замітку про "пенсію"



