#<1 ... 3048304930503051 Додано: Суб 22 лис, 2025 09:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це дав но, вплине на його пенсію: буде отримувати передбачену законом мінімалку в сумі 3 036 гривень.

Не преувеличивайте

Не преувеличивайте

Минимальная пенсия в Украине сейчас 2 361 грн. С 2026 г - 2 595 гривен

TUR

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:31

Таку суму встановлено на 2025 рік. Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3038 гривень.Таку суму встановлено на 2025 рік.

akurt

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень.

Таку суму встановлено на 2025 рік.

Таку суму встановлено на 2025 рік. Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень.Таку суму встановлено на 2025 рік.

Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)

Дюрі-бачі

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:39 Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".

Відчуйте різницю. akurt

Відчуйте різницю. akurt

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:42 akurt написав: Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".

Відчуйте різницю.

Відчуйте різницю. Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".Відчуйте різницю.

Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж. Хіба в нього вже є 15 років стажу (і до моменту виходу на пенсію цю норму не змінять, як зараз збільшили вимоги із 25 до 35 років стажу для виходу на пенсію в 60).

Дюрі-бачі

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:46 Ну так як і в кожній справі - є нюанси.

Моряк не відразу став капітаном балкера завдовшки в 300 м.

Де в нього є персональна каюта розміром з 2-к квартиру та персональний подавач кави в постіль з числа команди...

Десь та якось працював.



Ну в найгіршому випадку втратить пенсію - але буде отримувати "соціальну допомогу".

akurt

Додано: Суб 22 лис, 2025 09:50 Дюрі-бачі написав: Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж.

Якщо він ФОП, то звісно все він платить, у т.ч. у ПФ.

Якщо нема ФОП, то він не український ІТішник.

