Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Це дав но, вплине на його пенсію: буде отримувати передбачену законом мінімалку в сумі 3 036 гривень.

Не преувеличивайте :D
Минимальная пенсия в Украине сейчас 2 361 грн. С 2026 г - 2 595 гривен
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:31

Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3038 гривень. :D
Таку суму встановлено на 2025 рік.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лис, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень. :D
Таку суму встановлено на 2025 рік.

Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:39

Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".
Відчуйте різницю.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:42

  akurt написав:Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".
Відчуйте різницю.

Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж. Хіба в нього вже є 15 років стажу (і до моменту виходу на пенсію цю норму не змінять, як зараз збільшили вимоги із 25 до 35 років стажу для виходу на пенсію в 60).
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:46

Ну так як і в кожній справі - є нюанси.
Моряк не відразу став капітаном балкера завдовшки в 300 м.
Де в нього є персональна каюта розміром з 2-к квартиру та персональний подавач кави в постіль з числа команди...
Десь та якось працював.

Ну в найгіршому випадку втратить пенсію - але буде отримувати "соціальну допомогу".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лис, 2025 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:50

  Дюрі-бачі написав:Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж.

Якщо він ФОП, то звісно все він платить, у т.ч. у ПФ.
Якщо нема ФОП, то він не український ІТішник.
Для страхового стажу він може сплачувать внески у ПФ добровільно, скільки там мінімум, 1760 грн+комісії.
