Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:31

Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3038 гривень. :D
Таку суму встановлено на 2025 рік.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лис, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:36

  akurt написав:Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень. :D
Таку суму встановлено на 2025 рік.

Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:39

Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".
Відчуйте різницю.
akurt
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:42

  akurt написав:Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".
Відчуйте різницю.

Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж. Хіба в нього вже є 15 років стажу (і до моменту виходу на пенсію цю норму не змінять, як зараз збільшили вимоги із 25 до 35 років стажу для виходу на пенсію в 60).
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:46

Ну так як і в кожній справі - є нюанси.
Моряк не відразу став капітаном балкера завдовшки в 300 м.
Де в нього є персональна каюта розміром з 2-к квартиру та персональний подавач кави в постіль з числа команди...
Десь та якось працював.

Ну в найгіршому випадку втратить пенсію - але буде отримувати "соціальну допомогу".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лис, 2025 09:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:50

  Дюрі-бачі написав:Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж.

Якщо він ФОП, то звісно все він платить, у т.ч. у ПФ.
Якщо нема ФОП, то він не український ІТішник.
Для страхового стажу він може сплачувать внески у ПФ добровільно, скільки там мінімум, 1760 грн+комісії.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 09:55

  Water написав:Якщо нема ФОП, то він не український ІТішник.

По "легенде" он моряк - капитан дальнего плавания :)
TUR
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:05

  akurt написав:Свого роду "мовчазний" «податковий рай» для певної категорії людей: в тому числі згаданих вами моряків та ІТ-ників. Ну реально ж вони НЕ працюють на території Туреччини - і тому і реально не порушують закони

Не знаю як в Туреччині, а от в Чехії і в Казахстані в аналогічних випадках якщо прожив 183+ днів, то стаєш податковим резидентом і повинен платити незалежно від того звідки працюєш.
Про шефа вже писав: до нього податкова Казахстану прийшла через 2.5 роки і "попросила" заплатити податки за зарплату яку він отримував із українського університету і з якої вже були сплачені податки в Україні.
А в результаті спілкування між податковими українська попросила доплатити податки за перші пів року із зарплати в казахському університеті.

В Чехії швидші податківці, написали листа вже за 1.5 роки...

Теоретично офіційно не платити податки можна в Португалії, але в мене нема знайомих які б це перевірили.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:55

Ну я ж кажу, що в Туреччині "мовчазний " податковий рай.
Згадані 183 (інколи 185 днів) дійсно в усіх країнах світу визначають статус "резидент" або "нерезидент".
В Туреччині це має велике значення тільки для іноземців, які ввезли або хочуть ввезти без розмитнення авто іноземної реєстрації.
Якщо іноземець не мешкав в Туреччині 185 днів за останні 365 днів - завозь авто іноземної реєстрації без всяких платежів або податків. Правда терміни такого подарунка обмежені:
- 730 днів (2 роки) для звичайного іноземця з дня ввезення;
- 2х730 днів (4 роки) для іноземного пенсіонера з дня ввезення.

У багатьох українців такі терміни вже закінчилися (були дозволені продовження із-за війни кожні 6 місяців) та їм треба вивезти автівки до 31.12 2025. Наступний раз можуть завезти, якщо отримають статус "нерезидент" - тобто разом з авто будуть перебувати за межами Туреччини 185 днів. Наявність Виду на проживання на це не впливає: митницю міграційні питання майже не хвилюють.

Ось тут у багатьох виникли складнощі. Особливо після сьогоднішніх подій на поромі "Орлівка-Ісакчеа" (Румунія- Україна).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лис, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:57

  Дюрі-бачі написав:Теоретично офіційно не платити податки можна в Португалії,

Для налогового резидента - нельзя с 1 января 2024 - отменен режим NHR.
Ставка налога от 12,5% до 48%. Цифровые кочевники платят в среднем 25,33% итого.
При доходе выше 80 тыс евро/ год добавляется налог "солидарности" 2,5%.
Если доход превышает 250 тыс евро - 5%.
Можно не платить налоги на Мальте - там главное условие - не заводить доход в мальтийские банки.
В Турции аналогично. Налоговый резидент (183+ дней в году) обязан платить налог с любого дохода (в т.ч. иностранного) . Ставка от 15% до 40%. Возможна льгота для иностранного дохода до 80%.
Но с турВНЖ мало кто показывает свои доходы :roll:
TUR
