Bolt написав:В не пишіть мені про електронні кабінети, які все спрощують. Щоб його створити, треба мати цифровий підпис. Знов геморой.
Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.
Упаси боже ІТ-шник.😏 То малий на нього пробує вчитись.Я колись на інженера-механіка вчився. Так, що складно для мене це все. Зрештою, то і так на дружину би довелось би вертати, в мене останній ОФ дохід роки чотири тому був.
akurt написав:Шикарна теорія. На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було. Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.
Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше. Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!» Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),
Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць. Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€, Взяв в позбувся. Реально.
Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€. Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.
Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити. В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.
Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів. А міг би зафіксувати прибуток та поїхати в теплі краї південно-східної Азії жити як "справжня біла людина", а не хомо-мульче-трабахо.