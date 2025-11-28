Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Все так і є - в тому числі для Великої Британії. Я наводив знову ж таки конкретний приклад: - наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України. - в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота. - ринкова ціна 340 000€; - його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав); - якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату? За 4 роки? за 5? - ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.
Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців: Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн. 74К * 5 = 370К.
Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов, который может быть собранным за несколько часов. Блоки, из которых собирают домики, производятся непосредственно на заводе Tesla в Неваде, и транспортируются к месту сборки.
Авторы проекта утверждают, что модули делают из высокопрочной стали и композитных материалов, устойчивых к стихиям — снегопадам, ураганам и землятресениям, и что при их конструировании использовались технологии, применяемые в космических аппаратов SpaceX. Еще один плюс — энергетическая независимость благодаря аккумуляторам и солнечным панелям.
Як повідомляє преса США, «За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, громадянина Афганістану, звинуваченого у вбивстві двох бойовиків Національної гвардії Західної Вірджинії всього в кількох кварталах від Білого дому, раніше співпрацював з декількома державними структурами США, включаючи ЦРУ, під час служби у складі партнерських сил в Кандагаре, Афганістан» Це дало можливість президенту країни миттєво заявити про карколомні засоби боротьби з мігрантами: сотні тисяч людей будуть позбавлені своїх статусів, видів на прожиття, дозволів на роботу і таке інше.
Він приблизно так і заявив: «Не вмієте жити в нормальному суспільстві серед нормальних людей та заробляти нормальні гроші - геть з палуби!»
І тут така «фішка» про тих афганців. Вчора я був в аеропорту Стамбулу, звідки відлітав в Женеву. Там в залі очікування встановлені термінали, де можна отримати пароль до Wi-Fi. Ось я підійшов - показав/прокатав свій паспорт - висвітився на екрані цифровий пароль. Я його сфотографував. Виявилося, що паролем зацікавився не тільки я. Я відійшов від терміналу, але озирнувся: стоїть перед терміналом хлопець років 30 і вже вводить на смартфоні «мій» (!) пароль. Я зробив йому зауваження та показав, що він повинен «прокатати» свій (!) паспорт та отримати свій (!) пароль. Він при мені змушений був це робити і я побачив, що в нього паспорт громадянина саме Афганістану… Ось так панове, афганці вони такі…
P.S. зараз з далекого для всіх New York один казкар напише, що я якийсь ксенофоб.
Так-так-так… Вчимо далі жити американців по-людські……
27 листопада президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть скасувати податок на прибуток протягом наступних кількох років завдяки доходам, отриманим від тарифів.
Трамп зробив цю заяву під час телефонної розмови з військовослужбовцями США на День подяки, заявивши, що тарифи, які він запровадив проти іноземних держав, принесли значні доходи та спонукали компанії будувати свої виробничі потужності в Сполучених Штатах, щоб уникнути тарифних витрат. «Ми отримуємо сотні мільярдів доларів, як ніколи раніше. І частина з них повернеться у вигляді своєрідних дивідендів нашим людям, але значна частина піде на зменшення боргу», – сказав він.
Щодо афганців. Президент сказав приблизно таке: «У вас з цими людьми ніколи не було нічого спільного - і ніколи не буде!»