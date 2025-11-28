Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3057305830593060 Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:52 flyman написав: Тепер щодо "хата за 8куе"

https://fakty.ua/ru/462448-zhile-buducshego-za-8-tys-ilon-mask-predstavil-modulnyj-dom

[i]Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов Тепер щодо "хата за 8куе"[i]Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов

Закінчуй лайном харчуватись.

Спитав AI щодо цього:

Будинок від Тесла це переважно фейк — масові повідомлення про «дешевий мобільний будинок від Tesla» не підтверджені офіційними джерелами і мають ознаки дезінформації.



Що саме поширюють

У мережі з’явилися відео й пости про нібито Tesla Tiny House вартістю близько $7–8 тис., готовий до масового виробництва та автономний (сонячні панелі, батареї, «без потреби в землі»). Ці матеріали часто супроводжуються рендерами та посиланнями на анонімні YouTube‑канали або блогерів, а не на офіційні прес‑релізи компанії.



Чому це виглядає як фейк

Немає офіційного анонсу від Tesla про масове виробництво такого продукту; великі продукт‑запуски зазвичай супроводжуються прес‑релізами та висвітленням у авторитетних медіа.



Повторювані різні ціни й суперечливі технічні деталі в різних джерелах — типовий маркер клікбейту і чуток.



Частина матеріалів базується на старих концептах або внутрішніх проєктах (наприклад, згадки про скляні будинки й «Проєкт 42» у контексті особистих проєктів Маска), але це не означає наявність комерційного продукту для широкого ринку.

На "цих" островах іноземець не може землю купить, тобто, якщо взять якійсь будинок з гівна та палок, то вкорячить його нема де.

flyman

