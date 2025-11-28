|
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:36
Re: ПУМБ
Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:52
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:40
Re: ПУМБ
А як зимовою 1000 заплатити комуналку? В списку при виборі оплати чомусь карту кешбеку не показує.
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:53
Дюрі-бачі
Вітаємо! Зробити оплату можна на сервісі PayHub від ПУМБ (payhub.com.ua).
Додано: Сер 26 лис, 2025 07:25
PUMB, а нагадайте, бумласка, чим закінчилась епопея зі зміною тарифу на перевипуск (за терміном) фізичної картки ВсеКартка? Там, як я пам'ятаю, наче, робили перевипуск платним, потім, наче, скасовували. Вже загубився серед перепетій цього гостросюжетного серіалу
Додано: Чет 27 лис, 2025 09:38
Solar_simfi
Вітаємо! За перевипуск картки по закінченню терміну дії плата не встановлюється.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:43
Черговий лист із змінами в умовах обслуговування "з якими ви вже погодились". Ну підняття тарифів на всілякі обслуговування то навіть зрозуміло. Але, як завжди, із кожною наступною зміною банк все більше і більше ні за що не відповідає, а клієнт все більше і більше щось зобов'язаний. Наприклад, відтепер "при виникненні питань щодо доставки товарів (робіт, послуг), що придбаваються за кредитні кошти, такі питання підлягають врегулюванню клієнтом самостійно". Тобто банк буде відмовляти у поверненні коштів з фіктивних продаванов, і не буде приймати заявки на Chargeback. А цікаво, що про це думають в плтіжих системах? Чи як тільки всіх законодавчо зобов'язали користуватись картками, на думку клієнтів тепер можна не зважати?
