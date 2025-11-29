RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3060306130623063
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 22:55

  Water написав:
  flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?
Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?
Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.
Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.
Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?
Особисто мені подобається шось таке:
https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline
але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.


Что за хрень вы обсуждаете?
Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.
Тесла находит участок под застройку. Сама!
Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!
Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.
Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.
Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.
Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.
Не тянешь - валишь нах и всё.
Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками :lol:
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 23:33

сидячий 2 клас- 81 злотий

  Water написав:
  flyman написав:Тільки потяги в них такі як в нас ШРТ електрички, тільки з перегородками на так звані "купе". Більше подібне на так званий загальний вагон-купе без верхньої полиці, але з резетками для підзарядки мобілок. Відповідно номера місць там умовні, де зайшов там і сів, якщо місця зайняті стоїш в проході/тамбурі.

За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.
Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41632
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 23:39

  LEXX написав:
  Water написав:
  flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?
Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?
Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.
Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.
Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?
Особисто мені подобається шось таке:
https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline
але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.


Что за хрень вы обсуждаете?
Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.
Тесла находит участок под застройку. Сама!
Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!
Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.
Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.
Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.
Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.
Не тянешь - валишь нах и всё.
Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками :lol:

звідки така інфа?
навіть якщо так, то ціна "аренди" - космос?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41632
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:19

flyman Рекламных роликов видел штук пять, все немного отличаются :D

Вот один из них

https://www.youtube.com/watch?v=y3fVHbr-MrE
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:35

Стадія прийняття

навіть якщо так,


Стадія прийняття
Hotab
 
Повідомлень: 17252
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 01:03

  Water написав:За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.
Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3824
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3060306130623063
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6850)
30.11.2025 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.