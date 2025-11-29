Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.
До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу? Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось. Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис. Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант? Особисто мені подобається шось таке: https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.
Что за хрень вы обсуждаете? Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте. Тесла находит участок под застройку. Сама! Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***! Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос. Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона. Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам. Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы. Не тянешь - валишь нах и всё. Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками
flyman написав:Тільки потяги в них такі як в нас ШРТ електрички, тільки з перегородками на так звані "купе". Більше подібне на так званий загальний вагон-купе без верхньої полиці, але з резетками для підзарядки мобілок. Відповідно номера місць там умовні, де зайшов там і сів, якщо місця зайняті стоїш в проході/тамбурі.
За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший. Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.
так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).
flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.
До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу? Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось. Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис. Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант? Особисто мені подобається шось таке: https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.
Что за хрень вы обсуждаете? Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте. Тесла находит участок под застройку. Сама! Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***! Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос. Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона. Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам. Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы. Не тянешь - валишь нах и всё. Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками
звідки така інфа? навіть якщо так, то ціна "аренди" - космос?
Water написав:За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший. Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.
Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.
rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.
ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))
Все течет и все меняется. Когда-то действительно в Украине была дикая бюрократия. Одни похождения по БТИ вспоминаю с содроганием. Уже на момент нашего уехивания ее стало намного меньше. Да, все еще было, но меньше. Главное - вектор и динамика. А развитие технологичности - это вообще нечто. По приезду, с ностальгией вспоминал П24. Не, ну а что? До недели могут идти деньги между моими счетами в разных банках. Перегнал из Чейза, в котором ничего не капает, на счета в других банках, где они доступны в любое время и на них идет 3,5%, оставил в Чейзе несколько куе, жена с него гасит свою кредитку, платит за школу, аренду и тп. Не уследил, баланс ушел в чуть менее чем 1,5 куе. Послал с другого банка, но до конца месяца деньги не дойдут и Чейз снимет фи за обслуживание. 1,5 куе - это порог остатка, выше которого фи не начисляется. Блин, там кэшбэк начисляется в виде баллов и потом эти баллы можно конвертировать в кэш, который спрашивет куда зачислять, указываешь. И этот кэшбэк зачисляется в течении 3-х банковских дней. Акуеть. Они что курьера посылают с этим кэшбеком или почтового голубя? Но уже перестал на это обращать внимание.
Познавательно, хотя теперь уже и не удивительно. Я ее перестал смотреть/слушать. Там было продолжение где-то по ситуации в Шарлотт после ее возвращения в Мексику?
Я не слідкую за її публікаціями, "дівочі" та інші не цікаві теми пропускаю, можна глянути список на каналі. Більш інтересує інсайт в ІТ трендах.
Меня чисто с практической стороны интересует или у нее разрулится ситуация в Шарлотт, кое что похожее было и у меня, но по другому сценарию. А она рассказывает про что-то еще и вдруг возвращается к этой ситуации. Я специально прослушал кучу ее видосов, выковыривая эти крохи. Потом пошли видосы, в которых она это не вспоминала и со временем я ее перестал слушать. Кстати, именно в этом видосе с видами снежного НЙ (это не в этом году), кое что тоже было и познавательное и были ситуации, схожие с теми в которые я попадал. Тут самое главное правило - молчать. "Язык мой - враг мой". На основании какой-то мелочи можно себе нажить врагов или испортить жизнь. И завистливые все - капец. И нельзя ни хорошим делиться - будут завидовать, ни плохим - неудачник, не проблемами со здоровьем - их преувеличат и вывалят, что он весь совсем больной. Как-то сказал, что ребенок ходил на тьюторинг. Раздули - у ребенка проблемы с учебой, выгоняют из школы. На самом деле готовился к поступлению в очень (слишком) крутую школу. Узнали что дети в частной школе - о, не по средствам живете. (Пьем бутылированную воду - то-же самое). Не покупаем машину - нищеброды. Кажется что-то было даже про то, что я 2 раза в день принимаю душ. Короче, как в тех американских фильмах про полицейских: "Что-бы вы не сказали, это может и будет использовано против вас"..