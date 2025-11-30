RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:57

  flyman написав:
  Bolt написав:
  LEXX написав:flyman Рекламных роликов видел штук пять, все немного отличаются :D

Вот один из них

https://www.youtube.com/watch?v=y3fVHbr-MrE

Какая-то фигня нарисованная ИИ.

а в умовно-безплатний супутниковий інтернет від Маска не чули?

Чув. Але пишуть, що теж звиздьож.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:00

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))


Все течет и все меняется.
Когда-то действительно в Украине была дикая бюрократия.
Одни похождения по БТИ вспоминаю с содроганием.
Уже на момент нашего уехивания ее стало намного меньше.
Да, все еще было, но меньше.
Главное - вектор и динамика.
А развитие технологичности - это вообще нечто.
По приезду, с ностальгией вспоминал П24.
Не, ну а что?
До недели могут идти деньги между моими счетами в разных банках.
Перегнал из Чейза, в котором ничего не капает, на счета в других банках, где они доступны в любое время и на них идет 3,5%, оставил в Чейзе несколько куе, жена с него гасит свою кредитку, платит за школу, аренду и тп.
Не уследил, баланс ушел в чуть менее чем 1,5 куе.
Послал с другого банка, но до конца месяца деньги не дойдут и Чейз снимет фи за обслуживание. 1,5 куе - это порог остатка, выше которого фи не начисляется.
Блин, там кэшбэк начисляется в виде баллов и потом эти баллы можно конвертировать в кэш, который спрашивет куда зачислять, указываешь. И этот кэшбэк зачисляется в течении 3-х банковских дней.
Акуеть.
Они что курьера посылают с этим кэшбеком или почтового голубя?
Но уже перестал на это обращать внимание.

Тут з 34,20 про роботу банківських застосунків в Америці.
https://youtu.be/xmkJKFsjm1E?si=9K6b8gTH96sc_UOt
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:36

Освіта: 3 дипломи + 2 форуми.

Сьогодні сеанс роздуплювання (розширення свідомості) Флайманів продовжиться?
Листопад йому закриємо з усвідомленням, що безкоштовно є лише горіхи в міському парку, вкрадені у білки.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:01

  flyman написав:
  Water написав:
  flyman написав:Тільки потяги в них такі як в нас ШРТ електрички, тільки з перегородками на так звані "купе". Більше подібне на так званий загальний вагон-купе без верхньої полиці, але з резетками для підзарядки мобілок. Відповідно номера місць там умовні, де зайшов там і сів, якщо місця зайняті стоїш в проході/тамбурі.

За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.
Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).

В сенсі нема? Оці нові Хюндаї, тіпа Київ-Львів-Перемишль, Київ-Харків, вони такі ж самі, шо ти називаєш загальний вагон. Особисто я теж не люблю в таких довго сидіть.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:06

  Gastarbaiter написав:
  Water написав:За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.
Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.

В них є підтримка, напишіть питання.
Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07

Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3.
Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...
Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07

  Bolt написав:Чув. Але пишуть, що теж звиздьож.


Нам всім треба рівнятися на кумедного мрійника, який все мріє про "дармовщинку".
Новинки цих днів:
- чудовий будинок від Ілона Маска за 8 000 доларів;
- безкоштовний інтернет від Ілона Маска.

Насправді нічого безкоштовного не буває.
Ось що написали про Starlink наші українці, що мешкають на північ від Сан-Францисько:
- Позавчора замовив, а сьогодні вже доставили (з трьох отриманих фото надаю одне).
Зображення
- Весь комплект $89 (в розмові було сказано, що раніше коштував значно дорожче);
- На протязі 30 днів можна повернути;
- ПЕРШИЙ місяць користування - безкоштовно;
- місячний тариф, враховуючи якість/швидкість, співрозмірний із звичайним домашнім інтернетом: ген впевнений, що вірно зрозумів, але здається 72 долари на місяць. Можливо я помилився в цій цифрі, але перепитувати не буду.

Встановив він сам на даху свого балкона.
Зображення

Ага... безкоштовно... ну-ну, безкоштовно...
Все простіше: заробляй - купуй - користуйся.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:18

Наївся горіхів і …

Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:20

Ні, ще пенсія в Польщі для українця, який проробив 3 (три) роки - в сумі 1600 злотих.
Щоби лежати на канапі та - як казала моя мама - "попердювати"...
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:22

  akurt написав:Ні, ще пенсія в Польщі для українця, який проробив 3 (три) роки - в сумі 1600 злотих.
Щоби лежати на канапі та - як казала моя мама - "попердювати"...

Так мрійник наче 3 роки в Польщі вже раніше просидів. Але має лише пробздіту канапу, і недоступний депозит у польському банку. Пенсію не дали.
