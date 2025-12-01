Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3062306330643065> Додано: Нед 30 лис, 2025 10:00 rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав: Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла. Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП))) ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))



Все течет и все меняется.

Когда-то действительно в Украине была дикая бюрократия.

Одни похождения по БТИ вспоминаю с содроганием.

Уже на момент нашего уехивания ее стало намного меньше.

Да, все еще было, но меньше.

Главное - вектор и динамика.

А развитие технологичности - это вообще нечто.

По приезду, с ностальгией вспоминал П24.

Не, ну а что?

До недели могут идти деньги между моими счетами в разных банках.

Перегнал из Чейза, в котором ничего не капает, на счета в других банках, где они доступны в любое время и на них идет 3,5%, оставил в Чейзе несколько куе, жена с него гасит свою кредитку, платит за школу, аренду и тп.

Не уследил, баланс ушел в чуть менее чем 1,5 куе.

Послал с другого банка, но до конца месяца деньги не дойдут и Чейз снимет фи за обслуживание. 1,5 куе - это порог остатка, выше которого фи не начисляется.

Блин, там кэшбэк начисляется в виде баллов и потом эти баллы можно конвертировать в кэш, который спрашивет куда зачислять, указываешь. И этот кэшбэк зачисляется в течении 3-х банковских дней.

Акуеть.

Они что курьера посылают с этим кэшбеком или почтового голубя?

Тут з 34,20 про роботу банківських застосунків в Америці.

Тут з 34,20 про роботу банківських застосунків в Америці.

https://youtu.be/xmkJKFsjm1E?si=9K6b8gTH96sc_UOt

За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.

Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих. За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема). так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).

В сенсі нема? Оці нові Хюндаї, тіпа Київ-Львів-Перемишль, Київ-Харків, вони такі ж самі, шо ти називаєш загальний вагон. Особисто я теж не люблю в таких довго сидіть. В сенсі нема? Оці нові Хюндаї, тіпа Київ-Львів-Перемишль, Київ-Харків, вони такі ж самі, шо ти називаєш загальний вагон. Особисто я теж не люблю в таких довго сидіть. Water Повідомлень: 3585 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лис, 2025 11:06 Gastarbaiter написав: Water написав: За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.

Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих. За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів. Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.

В них є підтримка, напишіть питання.

Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами. В них є підтримка, напишіть питання.Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами. Water Повідомлень: 3585 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07 Re: Еміграція, заробітчанство Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3.

Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...

Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 лис, 2025 11:18, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5717 З нами з: 29.07.22 Подякував: 913 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07

Bolt написав: Чув. Але пишуть, що теж звиздьож. Чув. Але пишуть,



Нам всім треба рівнятися на кумедного мрійника, який все мріє про "дармовщинку".



Нам всім треба рівнятися на кумедного мрійника, який все мріє про "дармовщинку".

Новинки цих днів:

- чудовий будинок від Ілона Маска за 8 000 доларів;

- безкоштовний інтернет від Ілона Маска.



Насправді нічого безкоштовного не буває.

Ось що написали про Starlink наші українці, що мешкають на північ від Сан-Францисько:

- Позавчора замовив, а сьогодні вже доставили (з трьох отриманих фото надаю одне).



- Весь комплект $89 (в розмові було сказано, що раніше коштував значно дорожче);

- На протязі 30 днів можна повернути;

- ПЕРШИЙ місяць користування - безкоштовно;

- місячний тариф, враховуючи якість/швидкість, співрозмірний із звичайним домашнім інтернетом: ген впевнений, що вірно зрозумів, але здається 72 долари на місяць. Можливо я помилився в цій цифрі, але перепитувати не буду.



Встановив він сам на даху свого балкона.





Ага... безкоштовно... ну-ну, безкоштовно...

Повідомлень: 11576 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4083 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лис, 2025 11:45 Water написав: В них є підтримка, напишіть питання.

Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами. В них є підтримка, напишіть питання.Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами.

Ліниво було за ті 25 злотих щось там писати.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП))) ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))

Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити? Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?

Bolt написав: Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ? Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ?

Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців з "найкращої" по медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ https://www.money.pl/gospodarka/dziura- ... 9072a.html

Dziura w budżecie NFZ. Nieoficjalnie: brakuje 14 mld zł

Luka w tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniesie około 14 mld zł - ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji finansowanie leczenia w województwach śląskim i mazowieckim.

14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро. Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців зпо медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро. BIGor

Повідомлень: 10332 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1488 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лис, 2025 18:08 BIGor написав: Bolt написав: Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ? Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ?

Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців з "найкращої" по медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ https://www.money.pl/gospodarka/dziura- ... 9072a.html

Dziura w budżecie NFZ. Nieoficjalnie: brakuje 14 mld zł

Luka w tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniesie około 14 mld zł - ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji finansowanie leczenia w województwach śląskim i mazowieckim.

14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро. Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців зпо медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро.

Був такий туризм. У мене троє хворих раком було/є в полі зору. Одну жіночку на четвертій стадії родичі випхали до Іспанії. Чуда не трапилось, бабця почала просити рідних, щоб хоч померти вдома. Ті змилостивились. Другу теж на четвертій в Польщу послали. Померла в Польщі. Ледве прах забрали, бо тіло не змогли. Третій приятель з раком крові. Відправив його до Франції. Там почали лікування. Стан покращився. Хлопець плюнув на ту Францію, бо перспективи не ті, повернувся в Україну, мовляв з групою завжди встигну виїхати. Стало гірше. Приїхав в Польщу. Тут теж підшаманили. Кажу - не рипайся, сиди тут, лікуйся. Ні, малі в школу тут не захотіли, жінка теж не підтримала. Знову Україна, знову укрмедицина і погіршення стану. Але поїзд, як кажуть, пішов. Хз куди йому тепер їхати. Жіночок, які сидять в Україні на оземпіку, який оплачують німецькі платники податків теж знаю, і інші смердючі історії. І коли я чую, що десь щось закривають/урізають українцям - я прекрасно розумію чому це роблять і не засуджую.

Додано: Пон 01 гру, 2025 09:04 Прохожий написав: rjkz написав: Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла. Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))



А можна конкретні приклади з ЦНАП ?

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП))) ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))



А можна конкретні приклади з ЦНАП ?

Оформлюючи німецький паспорт та купівлю машини я ніяких значних відмінностей від України не помітив.

Два рази був для оформлення паспорту і два рази для авто.

