rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.
ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))
Все течет и все меняется. Когда-то действительно в Украине была дикая бюрократия. Одни похождения по БТИ вспоминаю с содроганием. Уже на момент нашего уехивания ее стало намного меньше. Да, все еще было, но меньше. Главное - вектор и динамика. А развитие технологичности - это вообще нечто. По приезду, с ностальгией вспоминал П24. Не, ну а что? До недели могут идти деньги между моими счетами в разных банках. Перегнал из Чейза, в котором ничего не капает, на счета в других банках, где они доступны в любое время и на них идет 3,5%, оставил в Чейзе несколько куе, жена с него гасит свою кредитку, платит за школу, аренду и тп. Не уследил, баланс ушел в чуть менее чем 1,5 куе. Послал с другого банка, но до конца месяца деньги не дойдут и Чейз снимет фи за обслуживание. 1,5 куе - это порог остатка, выше которого фи не начисляется. Блин, там кэшбэк начисляется в виде баллов и потом эти баллы можно конвертировать в кэш, который спрашивет куда зачислять, указываешь. И этот кэшбэк зачисляется в течении 3-х банковских дней. Акуеть. Они что курьера посылают с этим кэшбеком или почтового голубя? Но уже перестал на это обращать внимание.
flyman написав:Тільки потяги в них такі як в нас ШРТ електрички, тільки з перегородками на так звані "купе". Більше подібне на так званий загальний вагон-купе без верхньої полиці, але з резетками для підзарядки мобілок. Відповідно номера місць там умовні, де зайшов там і сів, якщо місця зайняті стоїш в проході/тамбурі.
За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший. Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.
так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).
В сенсі нема? Оці нові Хюндаї, тіпа Київ-Львів-Перемишль, Київ-Харків, вони такі ж самі, шо ти називаєш загальний вагон. Особисто я теж не люблю в таких довго сидіть.
Water написав:За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший. Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.
Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.
В них є підтримка, напишіть питання. Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами.
Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3. Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав... Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт.
Нам всім треба рівнятися на кумедного мрійника, який все мріє про "дармовщинку". Новинки цих днів: - чудовий будинок від Ілона Маска за 8 000 доларів; - безкоштовний інтернет від Ілона Маска.
Насправді нічого безкоштовного не буває. Ось що написали про Starlink наші українці, що мешкають на північ від Сан-Францисько: - Позавчора замовив, а сьогодні вже доставили (з трьох отриманих фото надаю одне). - Весь комплект $89 (в розмові було сказано, що раніше коштував значно дорожче); - На протязі 30 днів можна повернути; - ПЕРШИЙ місяць користування - безкоштовно; - місячний тариф, враховуючи якість/швидкість, співрозмірний із звичайним домашнім інтернетом: ген впевнений, що вірно зрозумів, але здається 72 долари на місяць. Можливо я помилився в цій цифрі, але перепитувати не буду.
Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?
Bolt написав:Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ?
Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців з "найкращої" по медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ https://www.money.pl/gospodarka/dziura- ... 9072a.html
Dziura w budżecie NFZ. Nieoficjalnie: brakuje 14 mld zł Luka w tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniesie około 14 mld zł - ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji finansowanie leczenia w województwach śląskim i mazowieckim.
14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро.
Був такий туризм. У мене троє хворих раком було/є в полі зору. Одну жіночку на четвертій стадії родичі випхали до Іспанії. Чуда не трапилось, бабця почала просити рідних, щоб хоч померти вдома. Ті змилостивились. Другу теж на четвертій в Польщу послали. Померла в Польщі. Ледве прах забрали, бо тіло не змогли. Третій приятель з раком крові. Відправив його до Франції. Там почали лікування. Стан покращився. Хлопець плюнув на ту Францію, бо перспективи не ті, повернувся в Україну, мовляв з групою завжди встигну виїхати. Стало гірше. Приїхав в Польщу. Тут теж підшаманили. Кажу - не рипайся, сиди тут, лікуйся. Ні, малі в школу тут не захотіли, жінка теж не підтримала. Знову Україна, знову укрмедицина і погіршення стану. Але поїзд, як кажуть, пішов. Хз куди йому тепер їхати. Жіночок, які сидять в Україні на оземпіку, який оплачують німецькі платники податків теж знаю, і інші смердючі історії. І коли я чую, що десь щось закривають/урізають українцям - я прекрасно розумію чому це роблять і не засуджую.
А можна конкретні приклади з ЦНАП ? Оформлюючи німецький паспорт та купівлю машини я ніяких значних відмінностей від України не помітив. Два рази був для оформлення паспорту і два рази для авто. Всі дати онлайн бронювання.