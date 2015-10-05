RSS
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:00

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:03

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:29

Re: Психологія та саморозвиток

70 лет сегодня этому парню

fox767676
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:09

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
думаєте в них вийде?

https://www.instagram.com/reel/DAgwsbMoilI/
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 03:33

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
думаєте в них вийде?

https://www.instagram.com/reel/DAgwsbMoilI/

Так задача достаточно скромная.
При населении 83 млн. чел (не пойму, во сколько раз больше, чем у нас - 2,5? 3?) об армии в 800 тыс. или 600 тыс. они даже не задумываются, 200 тыс. при зарплате солдата 2600 евро, думаю, наберут. К 2039 году. :)

P.s. А чего в этой ветке?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 08:55

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
думаєте в них вийде?

https://www.instagram.com/reel/DAgwsbMoilI/

Так задача достаточно скромная.
При населении 83 млн. чел (не пойму, во сколько раз больше, чем у нас - 2,5? 3?) об армии в 800 тыс. или 600 тыс. они даже не задумываются, 200 тыс. при зарплате солдата 2600 евро, думаю, наберут. К 2039 году. :)

P.s. А чего в этой ветке?
музика не одкрилась?
Banderlog
