Додано: Пон 01 гру, 2025 20:54

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами. Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами. Дурень- якщо чогось не розуміє - то обовязково збреше...

ТМ Народна Мудрість

Будівельник нічого не вибирав, він просто взяв таблицю Європи і так як Україна є 33 с таблиці , то я привів всі наступні до кінця.

При чому

Завжди, як тільки десь педерація не підпадає під марення совкодрочера - так відразу вона виноситься за скобки...

А в європейській частині педерації ( яка по клімату і рельєфу) практично тотожна Україні - проживає не 65 осіб на км2 ( як було в Україні в 2021 році) і навіть не 40 осіб /км2 - як лючи крокодилячі сльози заявляє совок - а всього 23 особи/км2..

і нічого собі. живе сволота, навіть на судів війнами пре... Дурень- якщо чогось не розуміє - то обовязково збреше...ТМ Народна МудрістьБудівельник нічого не вибирав, він просто взяв таблицю Європи і так як Україна є 33 с таблиці , то я привів всі наступні до кінця.При чомуЗавжди, як тільки десь педерація не підпадає під марення совкодрочера - так відразу вона виноситься за скобки...А в європейській частині педерації ( яка по клімату і рельєфу) практично тотожна Україні - проживає не 65 осіб на км2 ( як було в Україні в 2021 році) і навіть не 40 осіб /км2 - як лючи крокодилячі сльози заявляє совок - а всього 23 особи/км2..і нічого собі. живе сволота, навіть на судів війнами пре... Думать так и не хотите.

"в європейській частині педерації" есть, например, Краснодарский край с площадью 75 485 км² и населением 5 842 238 чел., т.е ПН - 77,4 чел./км². А есть Республика Коми с площадью в 5 слишним раз больше - 416 774 км² (близко к площади Украины) и населением 714 785 чел. (в 50 раз меньше, чем в Украине), т.е ПН - 1,72 чел./км².

Есть ещё и Архангельская область, которая по площади вообще близка к Украине - 589 913 км², а население в 30 с лишним раз меньше - 989 434 чел. Т.е. ПН - 1,68 чел./км².

Можете добавить ещё и Карелию с площадью 180 520 км² и ПН 2,87 чел./км².

Есть ещё очень густонаселённый Пермский край - площадь 160 236 км², население 2 483 633 чел. и огромная ПН 15,5 чел./км².

Вологодская область - площадь 144 527 км². население 1 115 371 чел., ПН 7,72 чел./км².

Хватит?

Для сравнения Московская область (без города Москва) - площадь 44 329 км², население 8 775 735 чел. и ПН 197,97 чел./км².

А если взять Центральный федеральный округ, то все эти цифры очень близки к нашим. Думать так и не хотите."в європейській частині педерації" есть, например, Краснодарский край с площадью 75 485 км² и населением 5 842 238 чел., т.е ПН - 77,4 чел./км². А есть Республика Коми с площадью в 5 слишним раз больше - 416 774 км² (близко к площади Украины) и населением 714 785 чел. (в 50 раз меньше, чем в Украине), т.е ПН - 1,72 чел./км².Есть ещё и Архангельская область, которая по площади вообще близка к Украине - 589 913 км², а население в 30 с лишним раз меньше - 989 434 чел. Т.е. ПН - 1,68 чел./км².Можете добавить ещё и Карелию с площадью 180 520 км² и ПН 2,87 чел./км².Есть ещё очень густонаселённый Пермский край - площадь 160 236 км², население 2 483 633 чел. и огромная ПН 15,5 чел./км².Вологодская область - площадь 144 527 км². население 1 115 371 чел., ПН 7,72 чел./км².Хватит?Для сравнения Московская область (без города Москва) - площадь 44 329 км², население 8 775 735 чел. и ПН 197,97 чел./км².А если взять Центральный федеральный округ, то все эти цифры очень близки к нашим.

А може це в тебе клепок в макітрі не вистарчає?1 В Україні є місця типу Карелії?2 Якщо 95% території України знаходяться в тих самих кліматичних умовах що і Краснодарський край - то може саме тому в цих утвореннях практично однакова густота населення?Тепер щоб всі зрозуміли , куди наш любитель педерації заховав москальську пропагандуЙому все одно що тиражувати , головне щоб це виглядало для нас погано.Він ( і його куратори) розуміє що при перемозі України ( а ми вже перемогли бо вберегли незалежність)-вплив совкової москальщини різко погіршиться, і за використання російської будуть бити не по паспорту а по морді.Хто не вірить -перегляньте як відносились пронімецькі французи до профранцузських французів в два різних періоди часуз 1940 по 1944 і з 1944 по 1950....Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації..Так отДо 1990 року ми були в російській окупації ФІЗИЧНОЗ 1990 по 2004 - ментально...а далі педераційники зрозуміли , що ще трошки і вони отримають окрему націю в якої нічого спільного з педерацією.. от вам і війна.