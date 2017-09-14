Да, Ирина сегодня постаралась с чисткой. Правда, не понял, что такого контрреволюционного было в процитированной мной записи из фейсбука, что удалена не только цитата, но даже ссылка на неё. И за что удалена цитата об американском генерале Форрестоле - это исторический факт. Ну поехала крыша у человека. Бывает. Не только у генералов. Возможно даже у форумчан.
prodigy написав:в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)
Ну понятно, там 40 років навколо Філарета були одні фсбшники а його... його розстріляли. Напомню, він висвятився ще при сталіні в 1950. В 1990 після смерті московського Пімена був місцеблюстителем, потом програв вибори на московського патріарха , Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) не здається тобі, що біографія мяко кажучи не сприяє йому вірити більше ніж Онуфрію?
Banderlog написав:prodigy І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру? Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький календар не перейшов.
цру? чому такі примітивні думки... я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки
типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му
якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився
наскільки писали, Філарета не збиралися призначати очільником ПЦУ - бо надто суперечлива фігура. але саме завдяки його харизмі та авторитету була створена та існувала УПЦ КП всі ці роки до Томоса...
й знову парашЮт видає - "католицький" календар. календар новоюліанський. може хто забув, Пасхалія все одно за старими правилами.
й це ще показує, що саме РПЦ - це церква, яка найскладніше спілкується з іншими церквами. а тут розповідають, як в інших країнах співіснують різні церкви - так це в ІНШИХ країнах, де РПЦ немає або майже немає...
Shaman написав:......... й це ще показує, що саме РПЦ - це церква, яка найскладніше спілкується з іншими церквами. а тут розповідають, як в інших країнах співіснують різні церкви - так це в ІНШИХ країнах, де РПЦ немає або майже немає...
Православное христианство исповедует 1,4%[3] — 2,9 %[4] населения Канады. В стране действует несколько юрисдикций:
Константинопольская православная церковь - Греческая православная митрополия Торонто - Украинская православная церковь Канады - Албанская православная епархия в Америке - Американская карпаторосская православная епархия Антиохийская православная церковь - Антиохийская православная архиепископия Северной Америки ....*епархия Оттавы .... *епархия Вичиты ....*епархия Толедо Русская православная церковь - Патриаршие приходы в Канаде - Монреальская и Канадская епархия РПЦЗ Грузинская православная церковь - Северо-Американская и Канадская епархия Сербская православная церковь - Канадская епархия Румынская православная церковь - Митрополия двух Америк ..- Канадская епархия (Румынская православная церковь) Болгарская православная церковь - Болгарская православная епархия в США, Канаде и Австралии Православная церковь в Америке - Архиепархия Канады - Болгарская епископия - Румынская епископия
Постоянная конференция канонических православных епископов Канады Постоянная конференция канонических православных епископов Америки была учреждена в 2010 году, с участием архиереев США, Канады и Центральной Америки. В 2014 году была образована отдельная конференция для архиереев Канады.[5]
Banderlog написав: решту теж за старими, бо 2/3 пцу тримається під епіфінієм лише через державний тиск, і ні на який католицький календар не переходило) а тим часом наші правителі грають комедійного кіна про голобородька і сватів далі- Тимура Міндіча заочно відправили під варту, повідомляє Суспільне. Пропоную його заочно судити і заочно ж розстріляти. Або як католицька інквізиція - заочно спалити.
— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… — Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
ЛАД написав:Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами.
Дурень- якщо чогось не розуміє - то обовязково збреше... ТМ Народна Мудрість Будівельник нічого не вибирав, він просто взяв таблицю Європи і так як Україна є 33 с таблиці , то я привів всі наступні до кінця. При чому Завжди, як тільки десь педерація не підпадає під марення совкодрочера - так відразу вона виноситься за скобки... А в європейській частині педерації ( яка по клімату і рельєфу) практично тотожна Україні - проживає не 65 осіб на км2 ( як було в Україні в 2021 році) і навіть не 40 осіб /км2 - як лючи крокодилячі сльози заявляє совок - а всього 23 особи/км2.. і нічого собі. живе сволота, навіть на судів війнами пре...
Думать так и не хотите. "в європейській частині педерації" есть, например, Краснодарский край с площадью 75 485 км² и населением 5 842 238 чел., т.е ПН - 77,4 чел./км². А есть Республика Коми с площадью в 5 слишним раз больше - 416 774 км² (близко к площади Украины) и населением 714 785 чел. (в 50 раз меньше, чем в Украине), т.е ПН - 1,72 чел./км². Есть ещё и Архангельская область, которая по площади вообще близка к Украине - 589 913 км², а население в 30 с лишним раз меньше - 989 434 чел. Т.е. ПН - 1,68 чел./км². Можете добавить ещё и Карелию с площадью 180 520 км² и ПН 2,87 чел./км². Есть ещё очень густонаселённый Пермский край - площадь 160 236 км², население 2 483 633 чел. и огромная ПН 15,5 чел./км². Вологодская область - площадь 144 527 км². население 1 115 371 чел., ПН 7,72 чел./км². Хватит? Для сравнения Московская область (без города Москва) - площадь 44 329 км², население 8 775 735 чел. и ПН 197,97 чел./км². А если взять Центральный федеральный округ, то все эти цифры очень близки к нашим.
А може це в тебе клепок в макітрі не вистарчає? 1 В Україні є місця типу Карелії? 2 Якщо 95% території України знаходяться в тих самих кліматичних умовах що і Краснодарський край - то може саме тому в цих утвореннях практично однакова густота населення?
Тепер щоб всі зрозуміли , куди наш любитель педерації заховав москальську пропаганду Йому все одно що тиражувати , головне щоб це виглядало для нас погано. Він ( і його куратори) розуміє що при перемозі України ( а ми вже перемогли бо вберегли незалежність)-вплив совкової москальщини різко погіршиться, і за використання російської будуть бити не по паспорту а по морді. Хто не вірить -перегляньте як відносились пронімецькі французи до профранцузських французів в два різних періоди часу з 1940 по 1944 і з 1944 по 1950.... Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації.. Так от До 1990 року ми були в російській окупації ФІЗИЧНО З 1990 по 2004 - ментально... а далі педераційники зрозуміли , що ще трошки і вони отримають окрему націю в якої нічого спільного з педерацією.. от вам і війна.
Добірку українських фільмів також видалили, хочете вишлю Вам в приватні?