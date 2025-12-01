RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3064306530663067
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:07

  Faceless написав:Який саме квест? Не пригадую ніяких особливих проблем в ті роки. І Документ вже був , якщо треба було швидше але дорожче


В Документі чекав в переповненому приміщенні десь біля години або більше. В 2015 році. Біля цирка.
До цього зробив в Вінниці в 2013 році через знайомих.
Ще іздив колись в район Борисполя, але так тоді не вдалось зробити там нічого.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3136 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3064306530663067
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.