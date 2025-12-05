RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3066306730683069
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:10

  Олежан написав:щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.

Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3828
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:21

  The_Rebel написав:
  flyman написав:
  Олежан написав:щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.

Польща теж не торт

Це якась місцева суміш Монтян та Шарія. Я не здивуюся, якщо в неї один з батьків був з росії і вона полукровка

Теж дивно, молодь в Польщі російську взагалі не знає, а от особи старшого віку часто вчили коли рос мова насаджувалась. Але в неї ЦА росіяни і ватнікі - можливо їй вигідна тема поливання брудом на Польщу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:23

  Бетон написав:Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею

Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:15

  BIGor написав:
  Бетон написав:Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею

Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.

Чорньодупим з муслімами волю не дали, вже жирний плюс.
Bolt
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:16

чим

  Бетон написав:Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею

для неї: медицина, католицизм, урапатріотизм, співвідношення доходи/витрати
виїхала в Швейцарію, каже що там їй краще
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 3066306730683069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10222)
05.12.2025 17:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.