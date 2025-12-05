Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3066306730683069 Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23 Re: Еміграція, заробітчанство Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею Бетон

Повідомлень: 5759 З нами з: 17.12.22 Подякував: 206 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:10 Олежан написав: щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць. щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.

Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає). Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає). Gastarbaiter Повідомлень: 3828 З нами з: 26.02.18 Подякував: 710 раз. Подякували: 628 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:21 The_Rebel написав: flyman написав: Олежан написав: щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць. щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.

Польща теж не торт

Польща теж не торт

Це якась місцева суміш Монтян та Шарія. Я не здивуюся, якщо в неї один з батьків був з росії і вона полукровка Це якась місцева суміш Монтян та Шарія. Я не здивуюся, якщо в неї один з батьків був з росії і вона полукровка

Теж дивно, молодь в Польщі російську взагалі не знає, а от особи старшого віку часто вчили коли рос мова насаджувалась. Але в неї ЦА росіяни і ватнікі - можливо їй вигідна тема поливання брудом на Польщу. Теж дивно, молодь в Польщі російську взагалі не знає, а от особи старшого віку часто вчили коли рос мова насаджувалась. Але в неї ЦА росіяни і ватнікі - можливо їй вигідна тема поливання брудом на Польщу. BIGor

Повідомлень: 10353 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1491 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:23 Бетон написав: Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею

Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн. Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн. BIGor

Повідомлень: 10353 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1491 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:15 BIGor написав: Бетон написав: Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею

Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн. Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.

Чорньодупим з муслімами волю не дали, вже жирний плюс. Чорньодупим з муслімами волю не дали, вже жирний плюс. Bolt Повідомлень: 3760 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:16 чим Бетон написав: Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею

для неї: медицина, католицизм, урапатріотизм, співвідношення доходи/витрати

виїхала в Швейцарію, каже що там їй краще для неї: медицина, католицизм, урапатріотизм, співвідношення доходи/витративиїхала в Швейцарію, каже що там їй краще flyman

Повідомлень: 41702 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1619 раз. Подякували: 2870 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3066306730683069 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор