"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.
У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."
2587715 написав:А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?
Чкурнути в Україну може кожен. Не кожен зможе потім повернутися.
якщо є віза, то чому б ні? Насправді українців майже не повертають - вони цінний генофонд. Повертають переважно кольорових, бо від них один клопіт. Ви на поліцейських камерах не знайдете жодного совка, який би дістав ствола і почав гамселити в поліцаїв.
А Ви самі часто стикаєтесь з ксенофобією в Польщі? Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Про випадок у Вроцлаві - чистої води пропаганда - якщо знайдете джерело новини - то виявляється оригінал новини такий "У Вроцлаві українські підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку" https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-zwabil ... 9qSQvCTsPQ
BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.