Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лют, 2026 22:12
moveton, спасибо, но я щас закрыла, то бишь, 28 числа.
Прошлые месяцы по ней набирались обороты, и я оставляла, а в этот и далее - нет таких планов с таким перечнем орехов...
Arien
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:19
На тлі 5% на комуналку у Альянса (до речі, хто ще не відкрив,пишіть у особисті, дам реферальне посилання) 1% у Сенсу з їх глюками і "як повезе" виглядає навіть не смішно, а сумно...
Продовжуйте далі у тому ж дусі, і люди від вас розбіжуться рано чи пізно...
Искатель
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:01
Искатель написав:
На тлі 5% на комуналку у Альянса (до речі, хто ще не відкрив,пишіть у особисті, дам реферальне посилання) 1% у Сенсу з їх глюками і "як повезе" виглядає навіть не смішно, а сумно...
Продовжуйте далі у тому ж дусі, і люди від вас розбіжуться рано чи пізно...
якось по-дитячому
так, користувачів в них додається не так багато порівняно з Моно. Моно взагалі нічого вже не пропонує, а народ валить й валить
але ті хто прохавав тему - ті чомусь в Сенсі сидять, за вуха не відтягнеш
Shaman
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 11:21
Сибарит написав: Sense Bank написав:
але це вже як повезе.
Не планируете ребрендинг в Казино Банк?
та на тм"КазиноБанк" є ще претендент - ПУМБ
flysoulfly
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:24
Орехи конечно никакие. Радует разве что 2% у АТБ.
Ув, офпред, а можно продолжить акцию -25% с Укрпочтой?
Arien
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:37
Arien написав:
Орехи конечно никакие. Радует разве что 2% у АТБ.
Ув, офпред, а можно продолжить акцию -25% с Укрпочтой?
Акція з Укрпоштою діє до 31.03. Щодо продовження буде відомо ближче до кінця місяця 👌
*Андрій
Sense Bank
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:00
Sense Bank
, спасибо за ответ
Еще раз пересмотрела все акции в "Акциях" - Укрпочта исчезла
Можете проверить?
Arien
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:55
Arien написав:Sense Bank
, спасибо за ответ
Еще раз пересмотрела все акции в "Акциях" - Укрпочта исчезла
Можете проверить?
Андрій все правильно зазначив, акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку ✅
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 12:02
Sense Bank написав: Arien написав:Sense Bank
, спасибо за ответ
Еще раз пересмотрела все акции в "Акциях" - Укрпочта исчезла
Можете проверить?
Андрій все правильно зазначив, акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку
✅
З повагою, Володимир 💎
або не вашого...
Shaman
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:44
Sense Bank написав: Arien написав:Sense Bank
, спасибо за ответ
Еще раз пересмотрела все акции в "Акциях" - Укрпочта исчезла
Можете проверить?
Андрій все правильно зазначив, акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку ✅
З повагою, Володимир 💎
В телеге пишут, что сегодня пытались воспользоваться данным промо кодом и он не сработал. Так работает данное акционное предложение Сенса или нет?
WallNutPen
Профіль
