Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?

Зараз глянув убер, мені до ЖД вокзалу 11 зл. показує, порахуєте самі?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10360
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:28

Це зовсім дешево.
У Франції посадка 3€, а 1 км=1,75€.

*. *. *.

Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника.
Треба звикати до того та до тих цін, де вдасться кинути якір.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 гру, 2025 14:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11586
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4084 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:30

  2587715 написав:
  BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.

Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.

Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).
Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.
Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:34

  Bolt написав:
  BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? :mrgreen:

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

і ще $50 можна захом"ячити
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/166-2025.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:02

  2587715 написав:
  BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше

в чистій теорії за умови нескінченно великої кількості кріпаків, а на практиці 30 тис. в місяць проблема намистизувати на $500
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника.
Сперечаються де краще жити лише ті кому погано жити. Тим кому добре там де вони є - просто живуть життя
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:10

  BIGor написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею


Я же высказывал тебе свое мнение, чем.
Сейчас все чаще идут оскорбления, булинг детей в школах и даже избиения именно по национальному признаку.

https://informator.ua/uk/u-polshchi-zhorstoko-pobili-ukrajinskih-shkolyariv-vchitel-vidkrito-ckuvav-ditey

"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.

У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."

А Ви самі часто стикаєтесь з ксенофобією в Польщі? Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Про випадок у Вроцлаві - чистої води пропаганда - якщо знайдете джерело новини - то виявляється оригінал новини такий "У Вроцлаві українські підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку"
https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-zwabil ... 9qSQvCTsPQ

У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5765
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:13

Re: Еміграція, заробітчанство

И я безмерно счастлив, что дети станут гражданами Ирландии. Дай БГ.
В Украине хорошо жить лысым с размером шеи как у питбуля и 46 размером ноги, т.е. мне. И мне вот ну никто не мешает. Все такие душки
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5765
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии.
Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:16

  BIGor написав:
  2587715 написав:А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?

Зараз глянув убер, мені до ЖД вокзалу 11 зл. показує, порахуєте самі?

А пішки скільки до Жд?
Bolt
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
