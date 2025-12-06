Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.
Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.
Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам
На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових). Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA. Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше
в чистій теорії за умови нескінченно великої кількості кріпаків, а на практиці 30 тис. в місяць проблема намистизувати на $500
"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.
У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."
А Ви самі часто стикаєтесь з ксенофобією в Польщі? Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Про випадок у Вроцлаві - чистої води пропаганда - якщо знайдете джерело новини - то виявляється оригінал новини такий "У Вроцлаві українські підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку" https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-zwabil ... 9qSQvCTsPQ
У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии.
Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи