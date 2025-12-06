RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
  #<1 ... 3070307130723073
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:19

  flyman написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? :mrgreen:

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

і ще $50 можна захом"ячити
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/166-2025.html

Чувак переплатив за подарунок. Я в своєму СТ два відра горіхів назбирав, хоча на моїй ділянці немає жодного. 😎
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:22

  2587715 написав:
  Бетон написав:У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии.
Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи

И не обзовут "клятым свиноедом" , за то, что ешь канапку с полядвицей, как как в некоторых школах Германии.
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:26

Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше.

  2587715 написав:
  akurt написав:Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника.
Сперечаються де краще жити лише ті кому погано жити. Тим кому добре там де вони є - просто живуть життя


flyman
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

11
6
7
