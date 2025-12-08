RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Людство всю свою історію розподілялося на панів та кріпаків.

рабовласники/раби, пани/кріпаки, капіталісти/буржуазія... Як не називай, суті не міняє. І перші завжди намагаються не пустити у своє коло других, проте існує кілька способів переходу. Найпростіший - відібрати власність у пана, але дуже велика ймовірність, що не вміючи користуватись нею все спустити... Також відносний простий спосіб - працювати на багатшого пана. Дуже складний спосіб - поколіннями потрохи збирати капітал.
Критерій переходу з кріпаків у пани простий - назбирати достатньо капіталу, щоб можна жити на прибуток із нього...
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:49

  2587715 написав:А тем временем турецкая лира впервые в истории стала дешевле украинской гривны

Епохальне повідомлення.
Цікаво, як це впливає на життя пана 2587715, у якого не було і немає ні української гривні, ні турецької ліри?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Чому? В мене юридична особа і всі гроші в штатах, просто жити на ці гроші краще в Україні.

Якщо Ви жінка - то це твердження має ще якийсь сенс. Якщо ресурс 18-60 - то ні, в Україні не краще по багатьом параметрам.

Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:02

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:Людство всю свою історію розподілялося на панів та кріпаків.

рабовласники/раби, пани/кріпаки, капіталісти/буржуазія... Як не називай, суті не міняє. І перші завжди намагаються не пустити у своє коло других, проте існує кілька способів переходу. Найпростіший - відібрати власність у пана, але дуже велика ймовірність, що не вміючи користуватись нею все спустити... Також відносний простий спосіб - працювати на багатшого пана. Дуже складний спосіб - поколіннями потрохи збирати капітал.
Критерій переходу з кріпаків у пани простий - назбирати достатньо капіталу, щоб можна жити на прибуток із нього...
Капітал нічого не вартує без вміння маніпулювати людьми. Насправді попри низкі зарплати в Україні можна було отримати те що закордоном коштує скажених грошей - то освіта. Причому в освіті значення має не курс лекцій, а те з ким поруч вчишся. І якщо на Заході нашому жебраку улаштувати дитину в лігу Плюща не світить ніколи, то в України є декілька вишів де можна здобути досить ліквідну для світу освіту, що дасть змогу згодом і розкріпачитися. Це фактично єдиний спосіб, ну ще можна вдало одружитися на грошах/зв'язках
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
Ні не має, навіть попри війну не має, в тому-то й справа - що кріпак навіть в Гамериці залишиться кріпаком. І пахати на ньому будуть як на ломовій кобилі все життя. Бо пани в Гамериці такі багаті саме тому що вміють вичавлювати з кріпаків все до останньої краплини, просто роблять це витонченіше ніж наші.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:19

  2587715 написав:Капітал нічого не вартує без вміння маніпулювати людьми.

Для того, чтобы убедить нас в полном отсутствии перспектив где бы то ни было и заставить преклоняться перед паном, нужно манипулировать аккуратнее 😁
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:25

  2587715 написав:
  BIGor написав:Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
Ні не має, навіть попри війну не має, в тому-то й справа - що кріпак навіть в Гамериці залишиться кріпаком. І пахати на ньому будуть як на ломовій кобилі все життя. Бо пани в Гамериці такі багаті саме тому що вміють вичавлювати з кріпаків все до останньої краплини, просто роблять це витонченіше ніж наші.

Ну Ви можете писати будь-які нісенітниці якщо хочете, ніхто не забороняє поширювати тут свою пропаганду кріпацтва в найкращій країні. Але мені в "поганій" Польщі зовсім ок, ще і працюю на "клятих імперіалістів" з США :D Дуже дякую їм що вичавлюють мене так, що я приношу своїй сім'ї набагато більше ніж коли жив в Києві.

ПС питання - чого я переїхав в пагану Польщу якщо в Україні набагато краще?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Але мені в "поганій" Польщі зовсім ок, ще і працюю на "клятих імперіалістів" з США Дуже дякую їм що вичавлюють мене так, що я приношу своїй сім'ї набагато більше ніж коли жив в Києві.

ПС питання - чого я переїхав в пагану Польщу якщо в Україні набагато краще?
Ну Київ - місто так собі - жити треба нижче 45 широти, щоб було хоча б 300 сонячних днів на рік, і бажано біля моря. Тому Польша теж пролітає
