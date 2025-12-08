|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:46
2587715 написав:
Людство всю свою історію розподілялося на панів та кріпаків.
рабовласники/раби, пани/кріпаки, капіталісти/буржуазія... Як не називай, суті не міняє. І перші завжди намагаються не пустити у своє коло других, проте існує кілька способів переходу. Найпростіший - відібрати власність у пана, але дуже велика ймовірність, що не вміючи користуватись нею все спустити... Також відносний простий спосіб - працювати на багатшого пана. Дуже складний спосіб - поколіннями потрохи збирати капітал.
Критерій переходу з кріпаків у пани простий - назбирати достатньо капіталу, щоб можна жити на прибуток із нього...
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:49
2587715 написав:
А тем временем турецкая лира впервые в истории стала дешевле украинской гривны
Епохальне повідомлення.
Цікаво, як це впливає на життя пана 2587715, у якого не було і немає ні української гривні, ні турецької ліри?
1
2
7
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:52
2587715 написав:
Чому? В мене юридична особа і всі гроші в штатах, просто жити на ці гроші краще в Україні.
Якщо Ви жінка - то це твердження має ще якийсь сенс. Якщо ресурс 18-60 - то ні, в Україні не краще по багатьом параметрам.
Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 17:02
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
Людство всю свою історію розподілялося на панів та кріпаків.
рабовласники/раби, пани/кріпаки, капіталісти/буржуазія... Як не називай, суті не міняє. І перші завжди намагаються не пустити у своє коло других, проте існує кілька способів переходу. Найпростіший - відібрати власність у пана, але дуже велика ймовірність, що не вміючи користуватись нею все спустити... Також відносний простий спосіб - працювати на багатшого пана. Дуже складний спосіб - поколіннями потрохи збирати капітал.
Критерій переходу з кріпаків у пани простий - назбирати достатньо капіталу, щоб можна жити на прибуток із нього...
Капітал нічого не вартує без вміння маніпулювати людьми. Насправді попри низкі зарплати в Україні можна було отримати те що закордоном коштує скажених грошей - то освіта. Причому в освіті значення має не курс лекцій, а те з ким поруч вчишся. І якщо на Заході нашому жебраку улаштувати дитину в лігу Плюща не світить ніколи, то в України є декілька вишів де можна здобути досить ліквідну для світу освіту, що дасть змогу згодом і розкріпачитися. Це фактично єдиний спосіб, ну ще можна вдало одружитися на грошах/зв'язках
Додано: Пон 08 гру, 2025 17:08
BIGor написав:
Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
Ні не має, навіть попри війну не має, в тому-то й справа - що кріпак навіть в Гамериці залишиться кріпаком. І пахати на ньому будуть як на ломовій кобилі все життя. Бо пани в Гамериці такі багаті саме тому що вміють вичавлювати з кріпаків все до останньої краплини, просто роблять це витонченіше ніж наші.
Додано: Пон 08 гру, 2025 17:19
2587715 написав:
Капітал нічого не вартує без вміння маніпулювати людьми.
Для того, чтобы убедить нас в полном отсутствии перспектив где бы то ни было и заставить преклоняться перед паном, нужно манипулировать аккуратнее 😁
Додано: Пон 08 гру, 2025 17:25
2587715 написав: BIGor написав:
Загалом найманий працівник в більш багатих країнах має більше грошей/прав аніж в нерозвинутих країнах 3-го світу. Тому і виникає еміграція.
Ні не має, навіть попри війну не має, в тому-то й справа - що кріпак навіть в Гамериці залишиться кріпаком. І пахати на ньому будуть як на ломовій кобилі все життя. Бо пани в Гамериці такі багаті саме тому що вміють вичавлювати з кріпаків все до останньої краплини, просто роблять це витонченіше ніж наші.
Ну Ви можете писати будь-які нісенітниці якщо хочете, ніхто не забороняє поширювати тут свою пропаганду кріпацтва в найкращій країні. Але мені в "поганій" Польщі зовсім ок, ще і працюю на "клятих імперіалістів" з США
Дуже дякую їм що вичавлюють мене так, що я приношу своїй сім'ї набагато більше ніж коли жив в Києві.
ПС питання - чого я переїхав в пагану Польщу якщо в Україні набагато краще?
Додано: Пон 08 гру, 2025 17:41
BIGor написав:
Але мені в "поганій" Польщі зовсім ок, ще і працюю на "клятих імперіалістів" з США Дуже дякую їм що вичавлюють мене так, що я приношу своїй сім'ї набагато більше ніж коли жив в Києві.
ПС питання - чого я переїхав в пагану Польщу якщо в Україні набагато краще?
Ну Київ - місто так собі - жити треба нижче 45 широти, щоб було хоча б 300 сонячних днів на рік, і бажано біля моря. Тому Польша теж пролітає
