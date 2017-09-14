RSS
Пон 08 гру, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что вряд ли мы получим столько же денег, сколько давали (и дают до сих пор) Польше.
А може варто орієнтуватись на власні сили?
Допоможуть -подякуємо
Не допоможуть - то що тоді такі як ти запропонують замутити соціалістичну революцію... після якої треба вже буде не заводи допомагати розбудовувати а від голодя рятувати...

Хлопці і дівчатка
Розраховуйте на власні сили і як тільки хтось побачить що його допомога Вам не потрібна- так відразу прибіжить її пропонувати
А коли буде бачити що Ви самі не стягуєте - тоді за драні труселя він Вам років десять рабства намалює.

ПС
це як банк
Банк завди готовий надати позику, якщо Ви чітко йому пояснили що вона Вам не потрібна бо у Вас є свій капітал....
Пон 08 гру, 2025 17:47

  budivelnik написав:1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів

Це як, за годину ви споживаєте 900 кіловатт? :shock:
Пон 08 гру, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Посил як олімпіаднику з фізики, що масове застосування акумуляторів тільки підвищить загальне споживання і то суттєво, бо ККД на вхід 80% і на вихід також.
Ще раз на пальцях
Споживав 10 одиниць
Коли енергії немає 50% часу , внаслідок того що акамулятор штука дорога, обмежив споживання на 30%.....
Тепер рахуємо
1 Спожив 70% від стандарту в час коли не має електроенергії
70%*(10/2)=3,5 одиниці
2 Спожив 100% від стандарту коли є електроенергія+зарядив акамулятор
100/2+(3,5+20% втрати від заряд/розряд)=5+4,2=9,2
На лице ЕКОНОМІЯ
Пон 08 гру, 2025 17:49

  Water написав:
  ЛАД написав:Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.

Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто? :shock: Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук?
Шо ви збирались зберігать,...?
.......

Последний вопрос вы не первый задаёте.
Мне уже тут многие рассказывали, что советские заводы были никуда не годны и никому не нужны. И их можно было использовать только на металлолом. Надоело.
Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей. В советское время они создавались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках всего Союза. Разрушение связей после развала Союза привело к резкому торможению производства и его сильному сокращению. + исчезновение госрасходов, в частности, оборонных заказов. А это в Союзе были очень большие средства.
После этого на уже простаивающих заводах начались сокращения, люди теряли работу и не имело смысла сохранять неиспользуемые станки и оборудование. Всё это начали по дешёвке распродавать, а что не удалось продать просто резать на металлолом. В т.ч., например, и недостроенные корабли.
