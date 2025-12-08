Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3077307830793080 Додано: Пон 08 гру, 2025 23:03 Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.



На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії" і "Smartwings".



Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. 127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).

Оце - епохальна подія, ну майже епохальна...



"Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings in €154 million deal"

Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна... akurt

154млн - это половина стоимости 1-го боинга 154млн - это половина стоимости 1-го боинга 2587715

Повідомлень: 303 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 гру, 2025 23:40 Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.

Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.

Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...

Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!")



У тієї ж авіакомпанії Пегасус один з найновших парків літаків Airbus A-321 - частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...

Ось вам і 98 копійок...



Приклад епохальної подій:

