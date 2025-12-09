Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3078307930803081 Додано: Вів 09 гру, 2025 13:04 BIGor написав: 2587715 написав: Никто не говорит что они живут в собственном жилье, просто оно у них есть, а жить жизнь они могут где хотят - хоть на даче, хоть заграницей, главное что это жилье ликвидно и может приносить пассивный доход, в отличии от поуехавшей голытьбы, которая вынуждена пахать на 3-х работах и жить на износ Никто не говорит что они живут в собственном жилье, просто оно у них есть, а жить жизнь они могут где хотят - хоть на даче, хоть заграницей, главное что это жилье ликвидно и может приносить пассивный доход, в отличии от поуехавшей голытьбы, которая вынуждена пахать на 3-х работах и жить на износ

Щось риторика в 100% така сама як і у кінконгівця. Ти не його друг випадково? Той теж з піною в роті щось казав про голитьбу але потім зкрив рота при питанні "чи нормальна в мене робота?".



Так от друже, де мої три роботи? Думаєш я в три зміни працюю? Де беруться такі люди? Невже у Владьївостокьє? Щось риторика в 100% така сама як і у кінконгівця. Ти не його друг випадково? Той теж з піною в роті щось казав про голитьбу але потім зкрив рота при питанні "чи нормальна в мене робота?".Так от друже, де мої три роботи? Думаєш я в три зміни працюю? Де беруться такі люди? Невже у Владьївостокьє?

Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть 2587715

А как же сирийцы и афганцы, десятилетиями живущие в Европе, не проработав при этом и дня?

О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю.

О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю. О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю. Gastarbaiter Повідомлень: 3833 З нами з: 26.02.18 Подякував: 710 раз. Подякували: 630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 14:40 Gastarbaiter написав: О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю. О, точно,А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю.

Так це Ви ще не все помітили.

Є знамениті "Числа (або послідовність) Фібоначчі" — це послідовність, в якій кожне наступне число є сумою двох попередніх. Послідовність починається з чисел 0 і 1.



Завдячуючи Фінансовому форуму Украіни стали доступними "Числа (або послідовність) Фібоначчі-2025".

Ось вони:

09:24

10:22

13:55

13:58

14:04

14:35

15:14

16:29

16:37

17:02

17:08

17:41

19:05

21:41

23:26

00:16

Якщо Фібоначчі використав відкриту ним послідовність, щоб показати, як швидко може збільшуватися кількість кроликів, якщо кожна пара кроликів народжує нову пару щомісяця, починаючи з другого місяця життя, то в новій версії видно, що один дописувач пише саме з того міста Земної кулі (є версія, що це Владивосток) де світло ніколи не відключають.

Так це Ви ще не все помітили.

Є знамениті "Числа (або послідовність) Фібоначчі" — це послідовність, в якій кожне наступне число є сумою двох попередніх. Послідовність починається з чисел 0 і 1.

Завдячуючи Фінансовому форуму Украіни стали доступними "Числа (або послідовність) Фібоначчі-2025".

Ось вони:

09:24
10:22
13:55
13:58
14:04
14:35
15:14
16:29
16:37
17:02
17:08
17:41
19:05
21:41
23:26
00:16

Якщо Фібоначчі використав відкриту ним послідовність, щоб показати, як швидко може збільшуватися кількість кроликів, якщо кожна пара кроликів народжує нову пару щомісяця, починаючи з другого місяця життя, то в новій версії видно, що один дописувач пише саме з того міста Земної кулі (є версія, що це Владивосток) де світло ніколи не відключають.

І це і є ОСНОВНА робота.

Повідомлень: 11605 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4090 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 15:01 Re: Еміграція, заробітчанство Почитал последние пару страниц, блин как страшно в эмиграции ))) точно никто себе дома не покупает на 2й год, и не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день. Нееет, только рабство на 3х работах и жизнь в аренде до 120 лет. Только так и никак иначе ) slonomag Повідомлень: 739 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 192 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 16:36 slonomag написав: не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день. не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день.

Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко. Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко. Water Повідомлень: 3648 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 17:04 Water написав: slonomag написав: не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день. не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день.

Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко. Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко.

