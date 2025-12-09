|
Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:04
BIGor написав: 2587715 написав:
Никто не говорит что они живут в собственном жилье, просто оно у них есть, а жить жизнь они могут где хотят - хоть на даче, хоть заграницей, главное что это жилье ликвидно и может приносить пассивный доход, в отличии от поуехавшей голытьбы, которая вынуждена пахать на 3-х работах и жить на износ
Щось риторика в 100% така сама як і у кінконгівця. Ти не його друг випадково? Той теж з піною в роті щось казав про голитьбу але потім зкрив рота при питанні "чи нормальна в мене робота?".
Так от друже, де мої три роботи? Думаєш я в три зміни працюю? Де беруться такі люди? Невже у Владьївостокьє?
Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть
2587715
Повідомлень: 306
З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:11
2587715 написав:
Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть
А как же сирийцы и афганцы, десятилетиями живущие в Европе, не проработав при этом и дня?
M-Audio
Повідомлень: 3559
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 526 раз.
Профіль
1
3
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:04
2587715 написав:
Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть
О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3833
З нами з: 26.02.18
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 630 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:40
Gastarbaiter написав:
О, точно, пора бы уже и работой заняться.
А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю.
Так це Ви ще не все помітили.
Є знамениті "Числа (або послідовність) Фібоначчі
" — це послідовність, в якій кожне наступне число є сумою двох попередніх. Послідовність починається з чисел 0 і 1.
Завдячуючи Фінансовому форуму Украіни стали доступними "Числа (або послідовність) Фібоначчі-2025".
Ось вони:
09:24
10:22
13:55
13:58
14:04
14:35
15:14
16:29
16:37
17:02
17:08
17:41
19:05
21:41
23:26
00:16
Якщо Фібоначчі
використав відкриту ним послідовність, щоб показати, як швидко може збільшуватися кількість кроликів, якщо кожна пара кроликів народжує нову пару щомісяця, починаючи з другого місяця життя, то в новій версії видно, що один дописувач пише саме з того міста Земної кулі (є версія, що це Владивосток) де світло ніколи не відключають.
І це і є ОСНОВНА робота.
akurt
Повідомлень: 11605
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4090 раз.
- Подякували: 1520 раз.
Профіль
1
2
7
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:01
Почитал последние пару страниц, блин как страшно в эмиграции ))) точно никто себе дома не покупает на 2й год, и не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день. Нееет, только рабство на 3х работах и жизнь в аренде до 120 лет. Только так и никак иначе )
slonomag
Повідомлень: 739
З нами з: 23.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 192 раз.
Профіль
1
2
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:36
slonomag написав:
не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день.
Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко.
Water
Повідомлень: 3648
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:04
Water написав: slonomag написав:
не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день.
Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко.
24 градуса сейчас, самое оно )
slonomag
Повідомлень: 739
З нами з: 23.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 192 раз.
Профіль
1
2
