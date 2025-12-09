RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 20:27

  2587715 написав:Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

Боже мій...
Де жа вю...
Скільки разів ми чули про такі пропозиції на цьому форумі...
Сьогодні новеньке - в тому смислі що цього разу - від мешканця Владивостока.
Хоче подивитися у вікно в Європу... На гальюни під Свердловськом чи Хабаровськом дивитися не хоче...
Бідненький...
Що ж вони там в Новосибірську методички не оновлюють...
"Палятся" лейтенанти швидко...
А через 4 роки дописів на цьому форумі - таке завдання - треба ж становитися "старшим" лейтенантом...
А це - вже НЕ "крепостной крестьянин", можливо ще через три роки відвідає Туреччину, де помацає купюру в 200 лір...
Так недосяжну зараз... Це ту, за яку дають поки що в морду...
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 20:58

  2587715 написав:Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 21:07

  BIGor написав:
  2587715 написав:Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської?

а пан судячи з усього і не в Україні.
Він там писав про 45 паралель, туди хіба південний берег Криму попадає
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 21:20

  2587715 написав:Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы

Да уже вроде кидал тут с пол года назад таким же неверующим как Вы ) И локацию своей урбанизации точно кидал, и объявления соседних домов когда спрашивали. Даже скриншот с гугл мапс с дорожкой до моря и измерением расстояния до него ) Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 21:25

  slonomag написав:Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )

Слава Малевича Вас не прельщает?
