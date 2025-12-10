RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Сер 10 гру, 2025 15:47

  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.

У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або інше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 гру, 2025 16:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Сер 10 гру, 2025 15:52

  flyman написав:то ти там з кінцями чи на перетримці?

Пан зовсім не бачить сарказму?
BIGor
Сер 10 гру, 2025 16:03

  akurt написав:Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.

У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або ніше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.

- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.
- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.
- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.
- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.
- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.

Головне, планувати треба і на довше.
Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.
BIGor
