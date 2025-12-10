akurt написав:
Гадаю, що на це питання немає відповіді - занадто багатовекторна задача.
Зараз планувати життя на мою думку можна максимум на 6 місяців.
У відповідь втручаються:
- ситуація з війною, яка може бути безкінечною;
- юридичні підстави для життя українця за кордоном ("Вид на прожиття", "Тимчасовий захист" або ніше);
- наявність стабільної (або більш-менш стабільної) роботи.
- На війну ніяк не вплинеш, але для ресурсу 23-60 нічого не зміниться навіть після війни.
- Легалізація - це думаю найважливіше, але багато нехтують або мають неперехідний на інший рівень статус (як от в США), або в Польщі 1 050 000 громадян теж на статусі.
- Мова - важливий пункт, але багато нехтують.
- Робота - в ЄС дозволяє мати оренду навіть для самих низькооплачуваних.
- Власне житло - тут звичайно на мою думку краще для тих хто має легалізацію.
Головне, планувати треба і на довше.
Зробіть собі планування з варіантами А, Б, В, Г і пропишіть свої дії.