Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other

### Что такое gig-экономика?



**Gig-экономика** (от английского *gig* — «разовая работа, выступление») — это модель занятости, когда человек **не имеет постоянного работодателя**, а выполняет отдельные короткие задания (заказы) через мобильное приложение или платформу.



По сути — ты не сотрудник компании, а **независимый подрядчик** (фрилансер). Платформа лишь сводит тебя с клиентом и берёт комиссию.



### Классические примеры



| Платформа | Что делают люди | Тип работы |

|-----------------|----------------------------------|---------------------|

| Glovo, Uber Eats| Доставка еды | Курьеры |

| Bolt, Uber | Перевозка пассажиров | Водители |

| Airbnb | Сдача жилья | Хозяева квартир |

| Upwork, Fiverr | Услуги (дизайн, программирование)| Фрилансеры |

| YouDo, Profi.ru | Ремонт, уборка, выгул собак | Разовые услуги |



### Главные особенности gig-экономики



**Плюсы (почему люди туда идут):**

- Полная гибкость графика — работаешь, когда хочешь.

- Можно начать за 1–2 дня (без резюме и собеседований).

- Часто выше почасовой доход, чем на обычной работе (особенно в начале).

- Подходит студентам, мамам в декрете, людям с основной работой.

- Свобода: никто не стоит над душой.



**Минусы (самое важное):**

- **Полное отсутствие соцзащиты** — нет больничных, отпускных, оплачиваемого декрета, пенсии от работодателя.

- Доход крайне нестабильный — сегодня может быть 3000 грн, завтра 800 грн.

- Все расходы и риски — на тебе (бензин, ремонт авто/велосипеда, телефон, штрафы, здоровье).

- Алгоритмы платформ постоянно снижают тарифы, когда становится много исполнителей.

- Нет защиты от травм и аварий (особенно актуально для курьеров и водителей).

- Платформа в любой момент может изменить правила или заблокировать аккаунт без объяснений.



### Реальность 2025–2026 годов



Gig-экономика растёт очень быстро. В мире уже больше **1,5 миллиарда** человек вовлечены в неё хотя бы частично.



В Украине после 2022 года она взорвалась: сотни тысяч людей, потерявших обычную работу из-за войны, пошли в доставку и такси. Сейчас в крупных городах (Киев, Одесса, Львов, Днепр) это один из самых массовых видов занятости.



Но уже начался откат:

- Тарифы сильно упали по сравнению с 2022–2023 годами.

- Многие курьеры и водители жалуются, что «работаешь на износ, а в итоге едва хватает на жизнь».

- Появляются первые попытки самоорганизации (чаты, профсоюзы курьеров).



### Простыми словами



Gig-экономика — это когда компания (Glovo, Uber, Bolt и т.д.) **заработала бизнес-модель**, при которой:

- Они получают прибыль,

- Не платят налоги за тебя, не дают соцпакет,

- Ты берёшь на себя **все риски**.



Очень удобная и гибкая система… **для платформы**.

Для человека — это лотерея: кто-то зарабатывает хорошо, особенно на старте, а большинство через 6–12 месяцев выгорают и уходят.



