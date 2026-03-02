RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Сервіси швидкої доставки іжи
Glovo Bolt food and other

Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:31

доход за 1 день в глово
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:32

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 10:45

Гарантії дохідності прописані в договорі

Зображення
Зображення

https://cutt.ly/1tvSp68C
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:01

10к за 30 минут. Реально или нет?

Зображення


Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:26

Це був баг

https://red-forum.com/threads/%D0%A1%D0 ... st-2197631

https://www.facebook.com/share/p/1EDtakH5Fb/
won
 
Повідомлень: 176
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:51

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:54

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 20:12

ни ху-ху себе курьер на тесле)
Любиш драйв, швидкість і хочеш працювати з комфортом? Тоді ця вакансія — для тебе!

Ми шукаємо кур'єра на авто компанії (Tesla) — без шуму мотору, зате з повним зарядом і любов’ю до міста.

Що ми пропонуємо:

Роботу на Tesla — авто компанії;
Заряджання авто — за наш кошт;
Компенсація ремонту;
Брендований одяг та комфортне екіпірування;
Смачні обіди + чай/кава — завжди є чим підкріпитись;
40% знижки на все меню LA П'ЄЦ;
Оплачувану відпустку.
Що очікуємо від тебе:

Повна зайнятість;
Посвідчення водія категорії В;
Відповідальність, пунктуальність, ввічливість;
Орієнтування у місті — краще, ніж у Google Maps;
Твої обов’язки:

Швидка та якісна доставка замовлень нашим клієнтам;
Турбота про авто та акуратне ставлення;
Дотримання графіку, маршруту і гарного настрою.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:37

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 00:32

### Что такое gig-экономика?

**Gig-экономика** (от английского *gig* — «разовая работа, выступление») — это модель занятости, когда человек **не имеет постоянного работодателя**, а выполняет отдельные короткие задания (заказы) через мобильное приложение или платформу.

По сути — ты не сотрудник компании, а **независимый подрядчик** (фрилансер). Платформа лишь сводит тебя с клиентом и берёт комиссию.

### Классические примеры

| Платформа | Что делают люди | Тип работы |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| Glovo, Uber Eats| Доставка еды | Курьеры |
| Bolt, Uber | Перевозка пассажиров | Водители |
| Airbnb | Сдача жилья | Хозяева квартир |
| Upwork, Fiverr | Услуги (дизайн, программирование)| Фрилансеры |
| YouDo, Profi.ru | Ремонт, уборка, выгул собак | Разовые услуги |

### Главные особенности gig-экономики

**Плюсы (почему люди туда идут):**
- Полная гибкость графика — работаешь, когда хочешь.
- Можно начать за 1–2 дня (без резюме и собеседований).
- Часто выше почасовой доход, чем на обычной работе (особенно в начале).
- Подходит студентам, мамам в декрете, людям с основной работой.
- Свобода: никто не стоит над душой.

**Минусы (самое важное):**
- **Полное отсутствие соцзащиты** — нет больничных, отпускных, оплачиваемого декрета, пенсии от работодателя.
- Доход крайне нестабильный — сегодня может быть 3000 грн, завтра 800 грн.
- Все расходы и риски — на тебе (бензин, ремонт авто/велосипеда, телефон, штрафы, здоровье).
- Алгоритмы платформ постоянно снижают тарифы, когда становится много исполнителей.
- Нет защиты от травм и аварий (особенно актуально для курьеров и водителей).
- Платформа в любой момент может изменить правила или заблокировать аккаунт без объяснений.

### Реальность 2025–2026 годов

Gig-экономика растёт очень быстро. В мире уже больше **1,5 миллиарда** человек вовлечены в неё хотя бы частично.

В Украине после 2022 года она взорвалась: сотни тысяч людей, потерявших обычную работу из-за войны, пошли в доставку и такси. Сейчас в крупных городах (Киев, Одесса, Львов, Днепр) это один из самых массовых видов занятости.

Но уже начался откат:
- Тарифы сильно упали по сравнению с 2022–2023 годами.
- Многие курьеры и водители жалуются, что «работаешь на износ, а в итоге едва хватает на жизнь».
- Появляются первые попытки самоорганизации (чаты, профсоюзы курьеров).

### Простыми словами

Gig-экономика — это когда компания (Glovo, Uber, Bolt и т.д.) **заработала бизнес-модель**, при которой:
- Они получают прибыль,
- Не платят налоги за тебя, не дают соцпакет,
- Ты берёшь на себя **все риски**.

Очень удобная и гибкая система… **для платформы**.
Для человека — это лотерея: кто-то зарабатывает хорошо, особенно на старте, а большинство через 6–12 месяцев выгорают и уходят.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4465)
03.03.2026 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.