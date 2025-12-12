Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41
Bolt написав:
Робінзона обирає Валенсію
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
BIGor
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41
Bolt написав:
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 13:20
akurt написав:
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:01
flyman написав:
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Робінзона знає українську, англійську та іспанську - цікаво яка ж країна їй підходить....
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:08
BIGor написав:
Робінзона обирає Валенсію
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:35
flyman написав:
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:05
akurt написав:
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.
Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:14
BIGor написав:
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.
Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя?
https://www.youtube.com/shorts/pAb9pU0ww0M
