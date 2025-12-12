Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3083308430853086 Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:19 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано. Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано. BIGor

Повідомлень: 10394 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1900 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:21 flyman написав: BIGor написав: Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя? Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя?

https://www.youtube.com/shorts/pAb9pU0ww0M

Ви хоч були колись в Турції? Чи тільки по гугл-мапам? Ви хоч були колись в Турції? Чи тільки по гугл-мапам? BIGor

Повідомлень: 10394 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1900 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:36 BIGor написав: Bolt написав: Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано. Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано.

Його донька вжер роки два, як універі закінчила, щось типа дієтолог, без роботи сидить. Колись в жирні роки прикупив два приміщення під тренажерні зали здає, щось з них капає. А жинчина сестра всде іспанську вже за 7 років вивчила, але теж хотіла би працювати, але туго там. Його донька вжер роки два, як універі закінчила, щось типа дієтолог, без роботи сидить. Колись в жирні роки прикупив два приміщення під тренажерні зали здає, щось з них капає. А жинчина сестра всде іспанську вже за 7 років вивчила, але теж хотіла би працювати, але туго там. Bolt Повідомлень: 3781 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:38 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано. Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано.

Його донька вжер роки два, як універі закінчила, щось типа дієтолог, без роботи сидить. Колись в жирні роки прикупив два приміщення під тренажерні зали здає, щось з них капає. А жинчина сестра всде іспанську вже за 7 років вивчила, але теж хотіла би працювати, але туго там. Його донька вжер роки два, як універі закінчила, щось типа дієтолог, без роботи сидить. Колись в жирні роки прикупив два приміщення під тренажерні зали здає, щось з них капає. А жинчина сестра всде іспанську вже за 7 років вивчила, але теж хотіла би працювати, але туго там.



Ну так в Польщі, мабуть і середня ЗП вже вище іспанської.. Може різне с ставлення до освіти. Поляки більше вкладають. Ну так в Польщі, мабуть і середня ЗП вже вище іспанської.. Може різне с ставлення до освіти. Поляки більше вкладають. Bolt Повідомлень: 3781 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:44 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Дивно, але на важке тяжке життя робітничого класу, колгоспного селянства та кріпаків у вирії капіталізму під назвою "США" більше всього плачуть не самі мешканці тієї відсталої країни, а учасники Фінансового форуму України. Дуже вони переживають за голодних холодних та босих...

Це щось неймовірно-піднесене: проживати в хрущовках, зліплених 60 років тому з ФБСів, або в панельках, зліплених з радіоактивного бетону 50 років тому, або зовсім невідомо з чого - головне, щоби були вентильовані фасади до 33-го поверху та "модні МОПи" дуже бідкаються про неймовірно важке життя кожного із 340 000 000 мешканців нещасної країни, яке замучене іпотеками заради того, щоби жити в окремому двоповерховому будинку десь в лісі біля озера чи річки...



Трохи легше тим нездарам буде в наступному році: Міністр фінансів США заявив, що американці можуть отримати до 2000 доларів податкових відшкодувань наступного року.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що працюючі американці отримають «дуже великі відшкодування» наступного року, оскільки набудуть чинності податкові пільги, які були передбачені підтриманим республіканцями законом «Один великий красивий законопроект».



«Я думаю, що ми побачимо відшкодування у розмірі 100–150 мільярдів доларів, що може становити від 1000 до 2000 доларів на домогосподарство», – сказав Бессент репортеру партнерської станції NBC під час перебування в Пенсільванії в середу.



P.S. В принципі для США 2000 доларів на рік - то невеликі гроші. Але як приємно їх отримати... akurt

Повідомлень: 11611 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4096 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:03 а чому не реально? Bolt написав: Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година, в мене мала зараз 300-350грн/год бере анг/нім мова. Хто там платить робінзоні по 50 баксів /год я ХЗ. Ну і не нормованоо там не поробиш, до урока теж треба підготуватись, а не врубив zoom i пігнав косити бабло. Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година, в мене мала зараз 300-350грн/год бере анг/нім мова. Хто там платить робінзоні по 50 баксів /год я ХЗ. Ну і не нормованоо там не поробиш, до урока теж треба підготуватись, а не врубив zoom i пігнав косити бабло.

Блогерша з неньки розказувала, що в Камбоджі можна іноземцю досить просто відкрити аналого ІП/ФОП і проводити заняття англійської мови, десь $10 год. в провінції як для не нейтіва. В столиці більш англомовних від народження, тому з рунглішом/укрлінгішом тяжче буде знайти такий підбробіток, хоча оплата вища. Блогерша з неньки розказувала, що в Камбоджі можна іноземцю досить просто відкрити аналого ІП/ФОП і проводити заняття англійської мови, десь $10 год. в провінції як для не нейтіва. В столиці більш англомовних від народження, тому з рунглішом/укрлінгішом тяжче буде знайти такий підбробіток, хоча оплата вища. flyman

Повідомлень: 41772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1622 раз. Подякували: 2870 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3083308430853086 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless