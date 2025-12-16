RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:05

  Bolt написав:
  slonomag написав:
  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.
Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).
На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.

Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.

А, ну так тем более как хобби, лишние 500евро в месяц к пенсии за 10часов в неделю - норм.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:31

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень

  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:05

  flyman написав:
  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:19

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪

Це дуже мало для Києва. Можливо ІПСО.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:28

Київ Фейслеса

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪

Київ Фейслеса наліцо
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:32

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪

Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:47

Frant

Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?


Де ви бачили таксистів на дитячій колясці замість автомобіля?
Це 4 ящики горіхів можна з парку від білки вивезти на колясці. А пасажири можуть відмовитись сідати в неї.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 23:15

  Bolt написав:
  slonomag написав:
  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.
Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).
+
На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.

Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.


Может еще зависит от того кто во что себя оценивает?
Я знаю 2-х человек, работают на одинаковых позициях в разных компаниях.
Одного и в хвост и в гриву за 19 долларов в час, другой на более спокойном месте за 30 долларов в час.
Тот, который за 19 такой кадр, что его легко прогнуть. Будет делать то что скажут и за те деньги, за которые ему скажут.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 01:21

  Frant написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪

Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?



Я себе представил как Болт приезжает на своей Хонде не вызов, клиет садится, Болт ему "Давайте вы мне заплатите по минимальному тарифу, но пойдете пешком, а мне надо на дачу, ремонт делать".
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 07:35

  Frant написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪

Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?

Я займаюсь іншим, більш високоприбутковим, бізнесом. 😺
