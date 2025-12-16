RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 07:41

  rjkz написав:
  Frant написав:
  Bolt написав:1200$чистими на місяць. 💪

Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?



Я себе представил как Болт приезжает на своей Хонде не вызов, клиет садится, Болт ему "Давайте вы мне заплатите по минимальному тарифу, но пойдете пешком, а мне надо на дачу, ремонт делать".

С удовольствием бы подкидлывал бы за недорого желающих, если бы по дороге. Но развелось столько агрегаторов, что люди забыли, что можно просто подойти к дороге, махнуть рукой и проезжающий мимо бомбила подвезет куда нужно.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 07:46

Прикольно. Блогерша десятмиллионница приехала в отель в котором я отдыхал 9 раз.
С 2.30.
https://youtu.be/fVL0S4urHVQ?si=qP7yVG47tujJGcy6
