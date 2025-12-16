Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година
Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка. Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены). + На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.
Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.
А, ну так тем более как хобби, лишние 500евро в месяц к пенсии за 10часов в неделю - норм.
Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година
Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка. Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены). + На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.
Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.
Может еще зависит от того кто во что себя оценивает? Я знаю 2-х человек, работают на одинаковых позициях в разных компаниях. Одного и в хвост и в гриву за 19 долларов в час, другой на более спокойном месте за 30 долларов в час. Тот, который за 19 такой кадр, что его легко прогнуть. Будет делать то что скажут и за те деньги, за которые ему скажут.
Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?
Я себе представил как Болт приезжает на своей Хонде не вызов, клиет садится, Болт ему "Давайте вы мне заплатите по минимальному тарифу, но пойдете пешком, а мне надо на дачу, ремонт делать".
С удовольствием бы подкидлывал бы за недорого желающих, если бы по дороге. Но развелось столько агрегаторов, что люди забыли, что можно просто подойти к дороге, махнуть рукой и проезжающий мимо бомбила подвезет куда нужно.