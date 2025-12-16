slonomag написав:

Bolt написав: Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.