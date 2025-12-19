RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3087308830893090
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:51

Vadim_
категорически отказался


Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 17372
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:27

  Hotab написав:Vadim_
категорически отказался


Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅

Видимо у него было хорошее настроение
військові за фахом повинні боронити Державу , вчителя навчати ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4106
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:48

  Vadim_ написав:Видимо у него было

Він і клаву подарував?
Water
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:06

  flyman написав:пригоди Робінзони в Іспанії

В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.
Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.
Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.
Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.
Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.
А так вода водою.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 19 гру, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:24

43 тис. переглядів 2 місяці тому

  Bolt написав:Прикольно. Блогерша десятмиллионница приехала в отель в котором я отдыхал 9 раз.
С 2.30.
https://youtu.be/fVL0S4urHVQ?si=qP7yVG47tujJGcy6

відео 2 міс., всього 43к переглядів
якась онажємать гєроіня, вони що всім таборому в 1бедрум всі як роми?
в чому фішка відоса, що той самий готель?
ти навмисне шукав таке відео?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:27

пряморукість

  Water написав:
  flyman написав:пригоди Робінзони в Іспанії

В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.
Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.
Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.
Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.
Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.
А так вода водою.

не у всіх же гуманітарійок є на підхваті знайомий мужчина, ще й з "двома правими", напр., як в обліківки Bolt
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:02

Дуже приємно, що пан flyman вивчає світ - такий різноманітний та такий різнобічний.

Я зазвичай не дивлюся фільми в його кінозалі, але цього разу зробив подвиг та подивився відео про ту "робінзону".
Ну різнобічна пані: з одного боку дійсно їй не вистачає поруч чоловіка.
Правда, я знаю багато досить вдалих по життю жінок, які або вже кинули своїх "чоловіків" або дуже мріють це зробити.
Тому я зробив так: не буду судити про її негаразди з розетками та вентилями, а попросив подивитися відео приятеля, який вже десь 1 рік мешкає в Іспанії.
Звісно, з "нормальних": одружений, гарна жінка та двоє гарних дітей.
Він ІТ-ник на досить високій позиції.

Ось його думка після перегляду:

"Що я можу сказати...
Нічого особливо поганого вона не каже саме за Іспанію.
У неї нормальна квартира. Речі типу бойлера та розеток при заселені не перевіриш. Не пощастило.
Інтернет так буває, це загально європейська дурка. З іншого боку щоб на зовнішних стінах весіла купа кабелей/дротів, як в Україні також не хочеться...
У нас інет, як раз Digi. Я плачу 18 євро за домашній інтернет та два мобільних номера.
(Примітка: вона там чомусь називає цифру в 30 євро. Я вважаю, що 18 євро - то даром. У Франції я плачу 30 євро без мобільного зв"язку, в Туреччині зараз тільки домашній інтернет мінімум 14 євро).
Хазяйка у неї нормальна. Сама сплатила за ремонт бойлера.
Техніки намагались допомогти. Сусід - "директор колгоспу", тут вже нічого не поробиш...
І це як "вішенка на торті". Самому/самій дуже важко все тягнути... Морально та фізично. І от доводиться їхати в Валенсію, бо там хоч якийсь соціум без якого кукуха в неї поїде..."

(кінець цитат мовою оригіналу та без редагування - все прямо з Іспанії)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11619
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4098 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:28

  flyman написав:
  Bolt написав:Прикольно. Блогерша десятмиллионница приехала в отель в котором я отдыхал 9 раз.
С 2.30.
https://youtu.be/fVL0S4urHVQ?si=qP7yVG47tujJGcy6

відео 2 міс., всього 43к переглядів
якась онажємать гєроіня, вони що всім таборому в 1бедрум всі як роми?
в чому фішка відоса, що той самий готель?
ти навмисне шукав таке відео?

Я не шукав, група в ФБ є того готелю. Час від часу новини кидають, якщо щось відбувається. Відповідно повідомлення прийшло.
Bolt
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:40

  flyman написав:
  Water написав:
  flyman написав:пригоди Робінзони в Іспанії

В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.
Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.
Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.
Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.
Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.
А так вода водою.

не у всіх же гуманітарійок є на підхваті знайомий мужчина, ще й з "двома правими", напр., як в обліківки Bolt

Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.
По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .
Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦‍♂️☠️
На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.
Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.
Bolt
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3087308830893090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.