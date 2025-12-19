категорически отказался
Одну з квартир, яку здаєш без оподаткування, здаси йому безкоштовно? 😅
Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:51
Vadim_
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:27
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:06
В договорі оренди повинно бути прописано шо всі знайдені недоліки, наприклад впродовж 2 тижнів, ремонтуються за рахунок орендодавця, потім вже за рахунок орендатора.
Усілякі меблі залишили, це дивлячись шо у договорі написано, якщо це спєцом залишили усілякий хлам, то при виїзді можуть сказать шо хата повинна буть повністю порожня, тобто абсолютно все викинуть, а це вже платно.
Інет, такі проблеми вирішуються покупкою місцевого мобільного зв`язку з 5G, плюс нормальний роутер з зовнішнім модемом. Бо Водафон у роумінгу це не те шо потрібно.
Шо там ще, сєточка на крані забилась, ну так викручувать та вихтряхувать періодично.
Працює онланй, оподаткування де? Хто там писав шо когось взяли за дупу та заставили сплачувать податки в Іспанії? Це ще буде відео.
А так вода водою.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 19 гру, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:24
43 тис. переглядів 2 місяці тому
відео 2 міс., всього 43к переглядів
якась онажємать гєроіня, вони що всім таборому в 1бедрум всі як роми?
в чому фішка відоса, що той самий готель?
ти навмисне шукав таке відео?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:27
пряморукість
не у всіх же гуманітарійок є на підхваті знайомий мужчина, ще й з "двома правими", напр., як в обліківки Bolt
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:02
Дуже приємно, що пан flyman вивчає світ - такий різноманітний та такий різнобічний.
Я зазвичай не дивлюся фільми в його кінозалі, але цього разу зробив подвиг та подивився відео про ту "робінзону".
Ну різнобічна пані: з одного боку дійсно їй не вистачає поруч чоловіка.
Правда, я знаю багато досить вдалих по життю жінок, які або вже кинули своїх "чоловіків" або дуже мріють це зробити.
Тому я зробив так: не буду судити про її негаразди з розетками та вентилями, а попросив подивитися відео приятеля, який вже десь 1 рік мешкає в Іспанії.
Звісно, з "нормальних": одружений, гарна жінка та двоє гарних дітей.
Він ІТ-ник на досить високій позиції.
Ось його думка після перегляду:
"Що я можу сказати...
Нічого особливо поганого вона не каже саме за Іспанію.
У неї нормальна квартира. Речі типу бойлера та розеток при заселені не перевіриш. Не пощастило.
Інтернет так буває, це загально європейська дурка. З іншого боку щоб на зовнішних стінах весіла купа кабелей/дротів, як в Україні також не хочеться...
У нас інет, як раз Digi. Я плачу 18 євро за домашній інтернет та два мобільних номера.
(Примітка: вона там чомусь називає цифру в 30 євро. Я вважаю, що 18 євро - то даром. У Франції я плачу 30 євро без мобільного зв"язку, в Туреччині зараз тільки домашній інтернет мінімум 14 євро).
Хазяйка у неї нормальна. Сама сплатила за ремонт бойлера.
Техніки намагались допомогти. Сусід - "директор колгоспу", тут вже нічого не поробиш...
І це як "вішенка на торті". Самому/самій дуже важко все тягнути... Морально та фізично. І от доводиться їхати в Валенсію, бо там хоч якийсь соціум без якого кукуха в неї поїде..."
(кінець цитат мовою оригіналу та без редагування - все прямо з Іспанії)
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:28
Я не шукав, група в ФБ є того готелю. Час від часу новини кидають, якщо щось відбувається. Відповідно повідомлення прийшло.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:40
По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .
Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦♂️☠️
На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.
Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.
