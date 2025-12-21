RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:04

  Water написав:
  Vadim_ написав:Видимо у него было

Він і клаву подарував?

Ві невнимательні, розмова була про ноут
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:39

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Видимо у него было

Він і клаву подарував?

Ві невнимательні, розмова була про ноут

Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
Water
 
Повідомлень: 3726
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:04

  Water написав:Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:50

  Vadim_ написав:
  Water написав:Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core

Тобто, на старому комп`ютері з Core букава г працює, а на ноуті з Intel- ні?
Water
 
Повідомлень: 3726
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 07:57

  Water написав:
  Vadim_ написав:
  Water написав:Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г

наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core

Тобто, на старому комп`ютері з Core букава г працює, а на ноуті з Intel- ні?

Вам знакомо такое слово - сломался/сломалась , і и это два разных прибора
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 10:23

  Дюрі-бачі написав:Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...

Вы б с совковым госсектором луше не имели дело, как и ни с одной из 15 республик - если есть возможность этого не делать. Да и вообще со всеми банками бывшего Варшавского блока. И уж точно не доверяйте им содержать свой счет, особенно если нерезидент. Могут рассказывать любые байки - но кинут обязательно. Не знаю откуда это пошло - но на этой территории кидали простых людей всегда. Под разными соусами. Еще никогда не было такого, чтоб государство осталось в минусе, а простые люди в плюсе.

С обратной ситуацией я столкнулся дважды в жизни. Первый раз - когда американцы за счет своего госбюджета покрыли 2 ярда немецких долгов Wirecard, которые Меркель скрысила в Россию перед отставкой.

Второй раз когда я очистил карту Привата на полный кредитный лимит при курсе 8, а вернул не нее деньги при курсе 27. После этого мне закрыли там все кредитные лимиты. Но тем не менее оставили меня в хорошем плюсе и никак не наказали за это, кроме комиссий по условиям договора. Но Приват это Ротшильды - а они всегда слово держали, даже когда это шло им в минус.

Тем не менее я не слышал более о подобных историях в странах восточного блока, а вот об обратных случаях, когда людей лишали денег - таких знаю много.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:А кидок коммуняк і тігіпка, когда у меня біло 10 на книжке и єто квартира или машина а в итоге костюм спортивній "сфетофор"
Какой-то российский певец в 1914-ом на фоне патриотического подъема пошел в банк и поменял все свои золотые царские червонцы на бумажные. Ну а царь вскоре провел девальвацию. Тот певец потом умер в нищете. Так что дело не в коммунистах - просто место такое
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
