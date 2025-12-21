Charter
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, що саме не працює? Наразі складнощів у роботі не виявлено.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:08
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, що саме не працює? Наразі складнощів у роботі не виявлено.
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:12
Перекази з іноземних карт Visa на ПУМБ — лише 1,4%
https://news.finance.ua/ua/komisiyu-zny ... -lyshe-1-4
Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:58
Додано: Чет 18 гру, 2025 15:26
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:11
ПУМБ
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПУМБ. ОБМАН ПІД ВИГЛЯДОМ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ
ПУМБ публічно декларує програму «Запроси друга» з винагородою 500 грн за успішну рекомендацію відкриття кредитної картки. На практиці ж ця програма виявилась звичайною пасткою для клієнтів.
За першою рекомендацією бонус було нараховано коректно. Проте друга рекомендація, здійснена 9 грудня 2025 року о 16:17 шляхом офіційного реферального посилання(pumb.onelink.me/Jrxy/p2zrft58), раптово стала «неуспішною» з невідомих і сумнівних причин. Запрошення було надіслано через Viber з Android-пристрою на iPhone 14, після чого протягом кількох хвилин запрошена особа завантажила застосунок, пройшла повну процедуру реєстрації, відкрила кредитну картку з лімітом та здійснила покупки. Усі умови акції були виконані бездоганно.
Наступного дня запрошеній особі банк нарахував 200 грн бонусу(згодом забрав і їх). Водночас мені, як рекомендодавцю, не нарахували нічого.
Подальше спілкування зі службою підтримки залишило вкрай негативне враження.
10 грудня було зафіксовано звернення — співробітниця запевнила, що винагорода з’явиться протягом 5 днів. Це виявилось неправдою.
16 грудня — повторне звернення, яке залишилось без будь-якого результату.
19 грудня — черговий дзвінок, під час якого мені повідомили абсурдне пояснення: нібито застосунок було встановлено «самостійно», а не за моїм посиланням.
Такі аргументи виглядають щонайменше непрофесійно. Банк має повний технічний інструментарій для відстеження реферальних переходів, часу встановлення застосунку, послідовності дій клієнта, переглянутих розділів тощо. Однак звернення №202512-4611 та №202512-7653 були розглянуті формально, без будь-якого реального технічного аналізу.
Поведінка банку викликає асоціації не з сучасною фінансовою установою, а з «наперсниками» кінця 80-х — початку 90-х років: кручу, верчу — обманути хочу. Складається стійке враження, що ПУМБ свідомо ухиляється від виконання власних зобов’язань і не цінує ані постійних, ані нових клієнтів.
Справа зовсім не в кількох сотнях гривень. Справа — у принципах, прозорості та чесності. За таких умов я та дві мої доньки незабаром будемо змушені припинити будь-яку співпрацю з ПУМБ і категорично не рекомендуємо цей банк іншим.
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:54
DIV
Вітаємо!
З приводу Вашого відгуку було зафіксовано звернення через інший канал зв'язку. Після проведення перевірки обов'язково надамо Вам зворотний зв'язок.
