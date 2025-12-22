RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:54

  rjkz написав:В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). :lol:
Банковская система в Штатах хорошая - никто не спорит. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто совки привыкли все мерять деньгами - мол тут 400 баксов лимит дают, значит тут лучше чем там где лимита не дают вообще.

Но на самом же деле сравнивать надо многие факторы - где-то жилье дешевле, но зарплаты ниже, где-то этническая преступность выше и можно словить пулю на улице прямо на средь бела дня просто так, но можно взять теслу без первоначального взноса. Каждый минус покрывается каким-то плюсом. Даже в Саудовской Аравии свои плюсы есть - можно иметь гарем жен, например, и видеть их только когда хочешь, и на твою половину дома они не имеют права заходить. Чем не плюс?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 11:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.

В цьому плані в Казахстані ніби краще: навіть якщо 1 внесок зробив то пенсія буде, але її розмір. У них всі сплачені кошти в фонд, проіндексовані на рівень інфляції, мають видати за 20 років...
Я рахував, що якщо я б 3 роки платив по 150$ в місяць внесків, то в 63 роки б отримав 23$ пенсії на місяць (якщо уявити ідеальний світ, де девальвація не більше офіційної інфляції і нема реформ системи)...
