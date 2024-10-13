RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:33

  1finanсier написав:Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо.

Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?

  1finanсier написав:Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.

Ну тогда, если волноваться конкретно за Фикс, полная неизвестность :mrgreen: С времён, когда эта акция появилась, по 237424 купона не было ещё. Скоро проверим.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 23.03.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:39

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:Заради чого все це? На мільйоні заробити 5-8 тисяч?

Можно и несколько побольше, но не суть. А какой минимальный процент СВОЕГО заработка должен быть на ЧУЖОМ миллионе, чтобы имело смысл напрячься на несколько кликов?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 23.03.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 11:20

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?


Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра.
"Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"
Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.
Navegantes
 
Повідомлень: 600
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 11:22

  1finanсier написав:
  moveton написав:
  1finanсier написав:Ну це якщо взагалі дадуть змогу продати у день виплат купону. Чи у вас є досвід, що ICU в день виплат купону дає можливість клієнту продати ці ОВДП?

А чем день выплаты промежуточного купона такой особенный, что ожидается, что оно может быть не так? Это ж не день погашения, в который, наверное, уже не получится, но и то не факт.

Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.


Сенс також дає продати у день виплати купону
Navegantes
 
Повідомлень: 600
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 11:39

ICU знову не працює, чи то тільки в мене?
ukr0014959
 
Повідомлень: 556
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:25

  ukr0014959 написав:ICU знову не працює, чи то тільки в мене?

Працює норм
mogicanin1986
 
Повідомлень: 366
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:23

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Сенс також дає продати у день виплати купону

Т.е. именно в день выплаты уже опять можно, а в предыдущие два - нет? Кучеряво.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 23.03.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
 
3
8
  #<1 ... 1036103710381039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Navegantes і 2 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 10739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15684
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10387)
22.12.2025 13:23
Sense Bank (15327)
22.12.2025 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.