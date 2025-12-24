|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:37
Vadim_ написав: Bolt написав: Water написав:
У тебе бізнес, багато грошей, дуже багато, всі гроші у обороті, сьогодні клаву купить нема за шо, який вихід, якщо є кредитка?
Ще банки для бізнесу іноді дають безвідсотковий овердрафт десь на 45 днів, за ці дні у мене цей овердрафт 2 рази обертався, чому-б й ні, лишніми гроші ніколи не бувають, особливо у бізнесі, який працює.
В тему я про ОВДП народ рримудряється купити ОВДП
і в грейс періоді потримати і продати з наваром.
играть в рулетку с государством , керівниками якого , нап'рсточніки з 80+?
ЄС на 2 года с бабок насыпал, можна поиграться под 18,5% годовых.
-
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:44
нежданчик бывает всегда нежданно
Додано: Чет 25 гру, 2025 00:46
Vadim_ написав:
Большое спасибо за столь подробный рассказ!
Но я наверное тупой и не могу всё равно понять в чём прибыль банка? и клиента, всё бесплатно? так не бывает ...
Все элементарно. На 1 дотошного и способного к самодисциплине приходится 9 тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и постоянно вылезает за период.
